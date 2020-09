Quasi venti chilometri di inseguimento, da Trentola Ducenta, in provincia di Caserta, fino allo svincolo di Varcaturo della statale 7, dove hanno abbandonato lo scooter e hanno tentato di scappare a piedi. La fuga si è conclusa nelle campagne, quando sono stati finalmente bloccati. In manette due giovani incensurati di 18 e 17 anni, che poco prima avevano rapinato un ristoratore. La coppia è accusata di rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale.

I due, stando a quanto ricostruito, intorno alle 23 avevano rapinato un ristoratore in via IV Novembre, a Trentola Ducenta (Caserta); a bordo di uno scooter, si erano fatti consegnare il registratore di cassa contenente l'incasso della serata ed erano scappati. L'uomo, però, non si era arreso: li aveva seguiti e contemporaneamente aveva chiamato i carabinieri. La centrale operativa ha dirottato sul posto una pattuglia della sezione radiomobile di Giugliano, che grazie alle indicazioni dell'imprenditore ha rintracciato i fuggitivi; i militari li hanno raggiunti e hanno tentato di farli accostare, ma i ragazzi hanno colpito con calci e pugni la vettura di servizio.

La fuga a folle velocità è andata avanti fino allo svincolo di Varcaturo, dove hanno lasciato cadere lo scooter ed hanno proseguito la corsa a piedi nelle campagne. Addosso avevano una pistola replica senza tappo rosso con caricatore e un colpo a salve. Nel vano della sella dello scooter c'erano altri 74 cartucce a salve, 3 petardi Cobra e una paletta segnaletica senza scritte, simile a quella utilizzata dalle forze dell'ordine. Il minorenne è stato condotto nel centro dei Colli Aminei mentre il 18enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del processo.