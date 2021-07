In Campania variante Delta Covid ancora al 70%: i nuovi dati della settimana “In Campania la variante Delta è pari a circa il 70% dei campioni esaminati di Covid19”. I nuovi dati del Tigem di Pozzuoli, sul sequenziamento dei tamponi positivi al Coronavirus aggiornati ad oggi, martedì 20 luglio 2021. Confermano il trend della scorsa settimana che vede l’ex variante indiana ormai predominante nella regione.

A cura di Pierluigi Frattasi

"In Campania la variante Delta è pari a circa il 70% dei campioni esaminati di Covid19". I nuovi dati del Tigem di Pozzuoli, l'Istituto Telethon di genetica e medicina, centro di ricerca altamente specializzato nello studio delle basi genetiche delle malattie diretto da Andrea Ballabio, affiancato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, guidato da Antonio Limone, e dall'Azienda Ospedaliera Dei Colli (ospedale Cotugno) sul sequenziamento dei tamponi positivi al Coronavirus aggiornati ad oggi, martedì 20 luglio 2021, confermano il trend già registrato la scorsa settimana che vede l'ex variante indiana ormai predominante nella regione meridionale. Circa due contagiati dal Covid su tre sono colpiti dalla variante Delta. Il sequenziamento di questa settimana si riferisce a campioni provenienti da tutta la regione.

Il primo caso di variante Delta in Campania è stato rilevato il 2 maggio scorso. A fine giugno la Delta era arrivata al 30%. Non si tratta di un sequenziamento di tipo diagnostico, ma di sorveglianza sanitaria settimanale aggiuntiva a quella dell'Istituto Superiore di Sanità. Circa il 50% dei genomi del Covid19 in Italia è sequenziato in Campania.

La variante Delta colpisce anche le persone vaccinate contro il Coronavirus, tuttavia l’efficacia del vaccino è stata confermata dagli studi specialistici. Il virus nei vaccinati si presenta in maniera asintomatica o pauci sintomatica. Il dato non deve allarmare. I vaccini infatti abbassano considerevolmente ma non escludono del tutto il rischio del contagio, mentre risultano particolarmente efficaci nel prevenire sintomi gravi e nell’abbassare la letalità del virus.