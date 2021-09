In Campania somministrate oltre 4 milioni di prime dosi di vaccino Covid In Campania sono state somministrate oltre 4 milioni di prime dosi di vaccino anti Covid-19. I cittadini che hanno ricevuto anche la seconda dose sono 3.454.590. Complessivamente la Regione ha utilizzato l’83,55% delle dosi consegnate (8.923.402, delle quali 3.861.216 somministrate a donne e 3.594.076 ad uomini ). I dati aggiornati alle 16 di oggi, 12 settembre.

A cura di Nico Falco

In Campania sono oltre 4 milioni i cittadini che hanno ricevuto almeno una dose del vaccino anti Covid-19. Di questi, 3.454.590 hanno ricevuto anche la seconda dose, concludendo quindi il ciclo vaccinale. I dati sono stati diffusi oggi dalla Protezione Civile della Regione Campania. Complessivamente in regione è stato somministrato l'83,55% delle dosi consegnate (8.923.402). Nel prospetto del Report Vaccini Anti Covid-19 si legge che oggi sono state somministrate 6.565 dosi, di cui 4.233 prime e 2.332 seconde.

In totale i cittadini che hanno ricevuto almeno la prima dose sono 4.000.702. Complessivamente in regione sono state somministrate 7.455.292 dosi, di cui 3.861.216 a donne e 3.594.076 ad uomini (il conteggio comprende sia le prime sia le seconde dosi contate separatamente, per somministrazione singola e non per ciclo vaccinale). La provincia dove sono state somministrate più dosi di vaccino è quella di Napoli (3.827.567, il 42,89% di quelle consegnate); seguono la provincia di Salerno (1.431.102, pari al 16,04%), quella di Caserta (1.209.245, pari al 13,55%), quella di Avellino (584.246, ovvero 6,55%) e quella di Benevento (394.850 somministrazioni, pari al 4,42% delle dosi consegnate). I dati sono aggiornati alle 16:30 di oggi, 12 settembre 2021.

Bollettino del 12 settembre: 371 nuovi casi Covid e 5 morti in Campania

Oggi i nuovi casi Covid in Campania sono stati 371 e sono stati registrati 5 decessi. Tra i contagiati ricoverati, risultano 22 in Terapia Intensiva (uno in più rispetto alla precedente rilevazione) e 341 in area non critica e degenza ordinaria (uno in meno rispetto al prospetto del giorno precedente). I dati contenuti nel bollettino diffuso dall'Unità di Crisi oggi, 12 settembre.