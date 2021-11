In Campania incidenza Covid a 86,8, sono 17 le regioni oltre la soglia per i contagi In Campania si registrano 86,8 nuovi casi Covid per 100mila abitanti. In italia sono 17 le regioni con incidenza settimanale oltre la soglia critica di 50.

A cura di Nico Falco

Nell'ultima settimana il numero delle regioni con un tasso di incidenza Covid superiore alla soglia critica di allerta (50 nuovi contagiati per 100mila abitanti) è passato da 13 a 17. Il valore maggiore si riscontra nella Provincia autonoma di Bolzano (316,3), quello minore in Basilicata (29,9). In Campania il tasso è di 86,8 nuovi casi per 100mila abitanti, cresciuto di 20 punti rispetto a giovedì scorso, quando era stato di 66,26; restano invece al di sotto della soglia i parametri relativi all'occupazione dei posti letto: sono all'8,26% per la degenza ordinaria e l'area non critica e al 2,28% per la Terapia Intensiva.

Il tasso di incidenza Covid e i limiti per la zona gialla

Il tasso di incidenza indica la velocità con cui si propaga il contagio e viene misurato in nuovi contagiati in rapporto al totale della popolazione in una determinata unità di tempo. In questo caso il calcolo viene fatto su base settimanale, esaminando il numero di nuovi contagiati nei 7 giorni precedenti (in Campania è stato di 4.928 nuovi casi Covid su poco meno di 5,7 milioni di abitanti). Il tasso di incidenza campano è sensibilmente aumentato rispetto al mese scorso: l'11 ottobre quello registrato era stato di 30,39 nuovi contagi; l'11 novembre 2020 era di 463,19, con 26.308 nuovi positivi in una settimana.

Il limite massimo perché la regione sia in zona bianca è fissato in 50 nuovi positivi per 100mila abitanti, ma per la classificazione dei "colori" delle regioni si tiene conto anche dell'occupazione dei posti letto (le soglie sono del 15% per la degenza ordinaria e del 10% per la Rianimazione). In Campania rispetto al 4 novembre il primo valore è in aumento (290 posti letto, che corrispondono all'8,27% dei 3.511 posti letto rilevati dal ministero della Salute, contro il 7,46% di una settimana fa) mentre il secondo è in lieve diminuzione ma sostanzialmente stabile (dal 2,42% del 4 novembre al 2,82 di ieri, corrispondente a 17 ricoverati).

Le regioni italiane con incidenza oltre la soglia critica

Oggi, in base all'ultimo rilevamento comunicato dalla Cabina di Regia Covid (i dati sono quelli di ieri, 11 novembre), sono 17 le regioni italiane con incidenza al di sopra dei 50 nuovi casi per 100mila abitanti, soglia oltre la quale il tracciamento dei contatti diventa difficile; negli ultimi sette giorni altre 4 regioni hanno superato il tetto. Nello specifico, i valori registrati sono: Abruzzo (74,8), Basilicata (29,4), Calabria (64,8), Campania (86,8), Emilia Romagna (87,7), Friuli Venezia Giulia (233,0), Lazio (89,7), Liguria (78,8), Lombardia (56,8), Marche (88,1), Molise (29,7), Provincia Autonoma Bolzano (316,3), PA Trento (76,0), Piemonte (58,9), Puglia (40,8), Sardegna (32,3), Sicilia (66,6), Toscana (71,9), Umbria (67,1), Valle d'Aosta (58,9), Veneto (115,3). In Italia il tasso di incidenza settimanale è di 78.3 (46.731 nuovi casi nell'ultima settimana).

In nessuna regione è stata superata la soglia del 15% per l'area medica, mentre in due regioni è stata raggiunta o superata la soglia critica per le Terapie Intensive: nelle Marche è occupato il 10% dei posti letto e in Friuli Venezia Giulia il 10,9%.