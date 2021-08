In Campania in arrivo oggi altri 40 profughi afghani in fuga dai talebani È previsto per oggi, 26 agosto 2021, l’arrivo di altri 40 profughi afghani in fuga dai talebani che hanno preso il potere nel paese asiatico. Si aggiungono alle altre 20 famiglie, con 87 profughi, che ieri mattina, attorno alle 5, sono arrivate a Napoli, accolte dal personale dell’Asl Napoli 1 Centro all’Ospedale del Mare. Oggi l’esito dei tamponi Covid fatti ieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

È previsto per oggi, 26 agosto 2021, l'arrivo di altri 40 profughi afghani in fuga dai talebani che hanno preso il potere nel paese asiatico. Si aggiungono alle altre 20 famiglie, con 87 profughi, che ieri mattina, attorno alle 5, sono arrivate a Napoli, accolte dal personale dell'Asl Napoli 1 Centro, dalla Protezione Civile regionale e dai volontari delle associazioni non profit, che hanno dato loro generi di conforto e hanno donato giocattoli e palloncini ai circa 30 bimbi. I profughi sono al momento ospitati presso il Covid Residence dell'Ospedale del Mare di Ponticelli, nell'area orientale di Napoli, riaperto per l'occasione. Qui trascorreranno i prossimi 10 giorni di quarantena. Mentre nel corso della giornata di oggi arriveranno anche i risultati dei tamponi Covid eseguiti ieri.

"La Regione Campania – ha scritto ieri il governatore Vincenzo De Luca, sul suo profilo social – ha accolto un primo gruppo di 20 famiglie afgane provenienti da Kabul, soprattutto donne e bambini (29 bambini di cui due neonati e 27 donne). Gli 87 cittadini in fuga dall'Afghanistan hanno trovato ospitalità presso il Covid Residence dell'Ospedale del mare di Ponticelli, rimodulato dall'Asl Napoli 1 Centro proprio per garantire loro il necessario confort e la massima assistenza nel corso del periodo di quarantena. A tutti loro, infatti, la Regione Campania ha fornito un kit di prima necessità, e nella giornata odierna provvederà anche a fornire alcuni giocattoli per i più piccoli che si sono trovati catapulti in una realtà del tutto nuova dopo un viaggio estenuante e tutti i beni di prima necessita' compresi indumenti intimi e vestiario".

Anche la Curia di Napoli si è resa disponibile ad assistere le famiglie profughi. “Di fonte alla grave crisi umanitaria che sta scuotendo le coscienze degli uomini di buona volontà di tutto il mondo – ha detto l'arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia – la Chiesa di Napoli è pronta ad accogliere quota parte dei profughi che arrivano in Italia dall’Afghanistan. Sono rimasto particolarmente colpito dal dramma che stanno vivendo donne, bambini ed interi nuclei familiari che, per difendere i legittimi diritti alla libertà, alla vita ed al futuro, sono costretti a lasciare la propria terra ed i propri affetti, per cui ho provveduto a dare opportune indicazioni al direttore della Caritas Diocesana, don Enzo Cozzolino, perché si procedesse ad una rapida ricognizione delle varie disponibilità di accoglienza nelle diverse Comunità, tenendo i necessari contatti con Caritas Italiana e con le varie Istituzioni”.