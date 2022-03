In Campania il tasso di mortalità per diabete più alto d’Italia Oggi, Napoli è entrata nel programma Cities Changing Diabetes: in Campania, però, dicono i dati, c’è il più alto tasso di mortalità per diabete in Italia.

A cura di Valerio Papadia

Napoli entra a far parte del programma Cities Changing Diabetes, iniziativa promossa dallo University College London, Steno Diabetes Center e Novo Nordisk, che in Italia è coordinata da Health City Institute: al progetto hanno aderito anche la Regione Campania e il Comune di Napoli, oltre che le Università della città. La Campania, però, ha il tasso di mortalità più alto per diabete in Italia. "La Campania ha il tasso di mortalità per diabete più alto d'Italia, 5,3 decessi per 10.000 abitanti, a Napoli in particolare il tasso è del 4,9 per 10.000 abitanti" ha dichiarato Katherine Esposito, presidente del comitato scientifico Cities Changing Diabetes Napoli – Health City Institute.

In Campania si fa meno attività fisica che nel resto d'Italia

"Oggi è centrale il rapporto tra salute e ambiente – continua Katherine Esposito – l'aumento dell'incidenza di malattie non trasmissibili come il diabete e obesità, è da attribuire ai maggiori livelli di urbanizzazione, invecchiamento delle popolazioni, stili di vita sedentari e diete alimentari non salutari". Napoli e la Campania detengono, purtroppo, altri due tristi primati negativi. Nel capoluogo campani, infatti, risiedono oltre 200mila persone affette da diabete, vale a dire il 6,7% della popolazione, al di sopra della media nazionale che è del 5,8%. Primato negativo anche per quanto riguarda la sedentarietà, collegata a patologie come obesità e diabete: in Campania il 54,7 della popolazione non svolge attività fisica, contro il 36,6% della media nazionale.