In Campania contagi Covid-19 aumentati del 19% nel giro di una settimana Brutte notizie sul fronte pandemia. In Campania c’è un aumento dei nuovi casi (+18,8%) rispetto alla settimana precedente.

A cura di Redazione Napoli

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La Campania fa registrare, nella settimana 6-12 luglio, un aumento dei nuovi casi (+18,8%) rispetto alla settimana precedente e una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (3.273). I dati emergono dal report settimanale della Fondazione Gimbe che analizza l'andamento dell'epidemia. Sopra media nazionale i posti letto in area medica (18%) e in terapia intensiva (5,1%) occupati da pazienti Covid-19. Nella nostra regione, nella settimana 6-12 luglio, la percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari all'8,7%. Il tasso di copertura vaccinale con quarta dose (persone immunocompromesse) è del 46,8% (media Italia 47,8%). Il tasso di copertura vaccinale con quarta dose (over 80, ospiti Rsa e fragili fascia 60-79) è del 9,5% (media Italia 22,5%).

In aumento i posti letto occupati in Campania

Oggi il bollettino quotidiano della Regione indica in 12.612 i nuovi positivi, su 45.345 test effettuati per una incidenza di contagio pari al 27,81% in linea con il dato di ieri (27,74%). Le vittime accertate sono 5 nelle ultime 48 ore cui vanno aggiunti altri 3 persone decedute in precedenza ma registrate solo ieri. Aumentano sensibilmente invece i posti letto di degenza occupati 734 a fronte dei 684 occupati ieri (+50) Quanto ai posti letto di terapia intensiva occupati sono 27 (-2 rispetto a ieri).