In Campania ci sono 9.600 positivi al Covid, incidenza aumentata dello 0,8% in 7 giorni: dati Gimbe

A cura di Pierluigi Frattasi

In Campania ci sono al momento 9.600 positivi al Covid19: è quarta in Italia per numero di contagiati in assoluto, dietro Veneto (11-416), Lombardia (10.253) e Lazio (9.956), e settima se si considerano i casi su 100 mila abitanti (168 positivi ogni 100mila abitanti in Campania), contro una media nazionale di 147 positivi ogni 100mila abitanti. È quanto emerge dal report della Fondazione Gimbe sull'andamento della pandemia del Coronavirus nell'ultima settimana. "Nella settimana 27 ottobre-2 novembre la Regione Campania ha registrato un incremento percentuale dei casi totali di contagio da SARS-CoV-2 del 0,8% – scrive Gimbe – Negli ultimi 14 giorni (20 ottobre-2 novembre) si rileva un'incidenza di 114 casi positivi per 100.000 abitanti".

Campania torna in area rossa Gimbe

La Campania, quindi, nel report settimanale di Gimbe torna nell'area rossa a livello nazionale in merito al posizionamento delle Regioni in relazione alle medie nazionali di incidenza per 100.000 abitanti delle ultime 2 settimane (21 ottobre – 4 novembre) e dell'incremento percentuale dei casi (28 ottobre – 4 novembre). Nel riquadro rosso del grafico Gimbe si posizionano le Regioni con numero di nuovi casi per 100.000 abitanti nelle ultime 2 settimane e incremento percentuale dei casi nell’ultima settimana superiori alla media nazionale. I colori del grafico non si riferiscono in alcun modo a quelli delle aree di rischio identificate dal DPCM 3 novembre 2020.

Secondo gli ultimi dati dell'Unità di Crisi della Campania, nelle ultime 24 ore si sono registrati 615 i nuovi positivi al Coronavirus su 23.294 tamponi molecolari e test antigenici, ossia tamponi rapidi, analizzati nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività del 2,64% – cioè il rapporto tra positivi e tamponi analizzati – leggermente più alto rispetto a quello registrato il giorno prima dello 2,06%, con 626 nuovi positivi Covid in Campania, emersi dall'analisi di 30.381 tamponi (tra molecolari e antigenici rapidi). Si registrano 5 persone morte per Covid nelle ultime 48 ore, e una persona morta in precedenza ma registrata solo ieri.