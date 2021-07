In Campania aumento dei ricoveri Covid tra i più alti d’Italia Lo si evince dal monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità, diramato come di consueto ogni venerdì: in Campania l’aumento dei ricoveri in ospedale causa Covid nell’ultima settimana è stato tra i più alti d’Italia, il 4,9%, dietro solo a Sicilia e Calabria. L’aumento dei ricoveri si riferisce ai reparti di degenza ordinaria, non a quelli di terapia intensiva.

A cura di Valerio Papadia

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Aumentano i contagi in Campania a causa della variante Delta, diventata dominante, e purtroppo aumentano anche i ricoveri negli ospedali. Lo si evince dal monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di sanità (Iss), che sottolinea come la Campania abbia avuto, nell'ultima settimana, un incremento dei ricoveri nei reparti di degenza ordinaria Covid tra i più alti d'Italia, il 4,9%, dietro soltanto a Sicilia e Calabria, dove il tasso di occupazione è rispettivamente dell'8% e del 6,6%. Come sottolineato, però, l'aumento dei ricoveri in Campania si è registrato soltanto in degenza ordinaria e non in terapia intensiva. Si ricorda, inoltre, che l'occupazione dei posti letto in ospedale, sia in area medica che in terapia intensiva, è uno dei nuovi parametri presi in considerazione per il passaggio di colore delle Regioni: anche la prossima settimana, con questi valori, la Campania dovrebbe restare in zona bianca.

Covid Campania, a che punto è la campagna vaccinale

Se questa è la situazione epidemiologica, come procede invece la campagna vaccinale in Campania? Gli ultimi dati diramati dalla Regione, aggiornati alle ore 17 di ieri, giovedì 29 luglio, riferiscono che sono 6.508.683 le somministrazioni di vaccini anti-Covid effettuate in Campania: di queste, 3.557.732 si riferiscono alle prime dosi, mentre 2.950.951 di cittadini hanno ricevuto anche la seconda dose. In Italia, invece, sono 67.544.883 i vaccini anti-Covid somministrati nel nostro Paese, il 94,8% delle dosi finora consegnate.