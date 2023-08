Il veliero Cuauhtémoc arriva a Napoli, l’ambasciatore messicano: “Ci unisce la storia” A Napoli il veliero Cuauhtémoc, gioiello della Marina Messicana. L’ambasciatore messicano Carlos García de Alba ha parlato a Fanpage.it del rapporto tra il suo paese e la città di Napoli.

Intervista a Carlos García de Alba Ambasciatore del Messico in Italia

A cura di Giuseppe Cozzolino

L’ambasciatore del Messico Carlos García de Alba (a sx) e il veliero Cuauhtémoc (a dx)

Il veliero Cuauhtémoc, per tre giorni ancorato al Molo Beverello, non è passato inosservato. Tanti i napoletani che domenica 30 e lunedì 31 luglio sono saliti a bordo per visitarlo, così come i tanti turisti presenti in città. Un successo per il gioiello della Marina Messicana, dal nome imponente che ricorda quello dell'ultimo imperatore azteco. Soddisfatto anche l'ambasciatore del Messico in Italia, Carlos García de Alba, a bordo del veliero per fare gli onori di casa. "Il nostro veliero merita davvero una visita", ha detto a Fanpage.it, "e spero che i napoletani e i turisti abbiano potuto godere delle sue bellezze: ogni angolo è curato al massimo, è uno spettacolo che non va perso. Tutto il veliero merita una visita speciale, sono sicuro che sarà stato molto apprezzato". Presenti anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che ha invece accolto l'arrivo del gioiello della marina messicana. A Fanpage.it l'ambasciatore del Messico in Italia Carlos García de Alba ha parlato invece del rapporto tra il suo paese e la città di Napoli.

Ambasciatore, dopo tanto tempo il Cuauhtémoc torna in Italia: perché proprio a Napoli?

La nave è nata 41 anni fa è stata costruita in Spagna e proprio nel giorno in cui arriva a Napoli, il 29 luglio, compie 41 anni. In tutti questi anni è venuta otto volte in Italia, questa sarà la nona volta e la seconda volta in assoluto che torna a Napoli, dopo il luglio 1990. Perché Napoli? Perché era ora che tornasse in questa città così importante e così cara al Messico e ai Messicani. Napoli merita veramente riconoscimento e gratitudine da parte del Messico.

Messico e Napoli hanno anche la Storia in comune..

Sì, Messico e Napoli hanno un rapporto forte anche per la storia che li accomuna: gli Spagnoli sono stati in Messico per 300 anni, mentre a Napoli per 400 anni. Questo ci avvicina molto come mentalità. come valori, come tradizioni. Ma anche come cucina: basta pensare che la pizza ha bisogno dei pomodori, prodotto tipico messicano, giusto per fare una ulteriore vicinanza tra Napoli e il Messico.

E non ultimo, il calcio: quest'anno Hirving Lozano è diventato il primo calciatore messicano a vincere il campionato italiano, proprio con il Napoli.

Vero, anche il calcio ci accomuna: e che si sappia, io tifo Napoli, non da oggi ma da tanti anni. E ora che abbiamo anche un messicano che gioca nel Napoli, e che ha vinto il campionato, è un ulteriore motivo di orgoglio per noi.

Volendo fare un'ultima battuta: siete venuti nel 1990 e nel 2023, e in entrambi gli anni il Napoli ha vinto lo Scudetto. Avete portato un po' fortuna diciamo..

Sì, noi in effetti siamo venuti due volte e due volte il Napoli ha vinto il campionato. Visto che a Napoli siete un po' scaramantici, speriamo di venire più spesso a questo punto, magari per portare fortuna alla città e ai napoletani.