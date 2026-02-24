Il Teatro Peppe Vessicchio in provincia di Napoli, per ricordare il direttore d’orchestra simbolo di Sanremo

A Cardito (Napoli) si inaugura il Teatro comunale Peppe Vessicchio, finanziato con 4 milioni dalla Città metropolitana e destinato a giovani e attività culturali.

Teatro comunale "Peppe Vessicchio"

Nasce a Cardito, nell’area nord di Napoli tra il Parco Verde di Caivano e il Rione Salicelle di Afragola, il primo teatro comunale dedicato al maestro d'orchestra napoletano Peppe Vessicchio, recentemente scomparso, diventato nel corso dei decenni un beniamino del Festival di Sanremo. La nuova struttura, realizzata grazie a un finanziamento di 4 milioni di euro della Città metropolitana di Napoli, è presentata mercoledì 25 febbraio alle ore 11 nei saloni di Casa Vessicchio a Sanremo, sul lungomare Vittorio Emanuele II, in occasione del Festival della Canzone Italiana.

Il Teatro comunale Peppe Vessicchio di Cardito (Napoli) nasce come spazio dedicato alla creatività, alla formazione artistica e alle attività culturali rivolte soprattutto ai giovani del territorio. Durante la conferenza sarà illustrato il programma delle iniziative previste, che includono teatro sperimentale, teatroterapia, corsi di regia, scenografia e illuminotecnica, oltre a progetti legati a cinema, danza e musica. Gli studenti saranno coinvolti anche in percorsi collegati al Premio Strega Giovani.

All’incontro Alessia Vessicchio, figlia del maestro, il vicesindaco della Città metropolitana Giuseppe Cirillo, il presidente di Anci Campania Francesco Morra, il musicista Piero Cassano, cofondatore dei Matia Bazar e vincitore per due volte del Festival di Sanremo, e la cantautrice Cecilia Larosa. Il sindaco metropolitano Gaetano Manfredi presente con un videomessaggio.

Nel frattempo il nuovo teatro è stato già messo a disposizione da Città metropolitana e Comune di Cardito per consentire la prosecuzione delle attività del Teatro Sannazaro di Napoli, colpito dall’incendio dello scorso 17 febbraio.