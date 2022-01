Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli positivo al Covid-19 Il primo cittadino ha scoperto la sua positività a seguito di un tampone molecolare di controllo. Chiuso il secondo piano del Municipio per la sanificazione.

A cura di Valerio Papadia

Vincenzo Napoli

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli è risultato positivo al Covid-19. Il primo cittadino salernitano ha scoperto la sua positività al Sars-Cov-2 dopo essersi sottoposto a un ordinario tampone molecolare di controllo: il sindaco Napoli si è posto immediatamente in autoisolamento. Nel frattempo, il secondo piano di Palazzo di Città, sede del Comune di Salerno, dove sorge l'ufficio del sindaco, è stato chiuso e resterà interdetto per tutta la giornata di domani, martedì 11 gennaio, per consentire agli enti competenti di effettuare tutti gli interventi di sanificazione opportuni.

Soltanto ieri era arrivata l'ultima comunicazione pubblica del sindaco Napoli: un messaggio di cordoglio in occasione della morte del professor Andrea Natella, già consigliere comunale e padre dell'attuale consigliere Massimiliano Natella. Per l'occasione, il primo cittadino ha scritto: