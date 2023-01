Il sindaco di Napoli premia Susy Scutto: arriva da Scampia la campionessa europea di Judo

Assunta Scutto, campionessa europea di Judo, sarà premiata dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi nella giornata di domani, martedì 24 gennaio. La cerimonia si terrà alle 17 presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo: Assunta, per tutti Susy, riceverà una targa come "simbolo della determinazione e del riscatto sul territorio attraverso lo sport". Alla premiazione, oltre al sindaco Gaetano Manfredi e all'assessore allo sport Emanuela Ferrante, ci saranno anche il presidente dell'VIII Municipalità Nicola Nardella e la consigliera Mariarosaria Marino, promotrice dell'iniziativa. Per la giovane, 21 anni appena, un ennesimo riconoscimento dopo quelli guadagnati sul tatami.

Già campionessa europea juniores e medaglia di bronzo al mondiale juniores 2022, la giovane napoletana che arriva dal quartiere di Scampia aggiunte dunque un altro tassello personale ai suoi tanti record: 5 ori nazionali e 12 internazionali, che si aggiungono ai 2 argenti internazionali e ai 10 bronzi complessivi, di cui tre nazionali e sette internazionali. L'ultimo di questi arrivato poche settimane fa al Mondiale, dove la giovanissima napoletana ha scritto la storia. A Olbia, nel novembre 2021, arrivò anche il titolo mondiale di categoria, dopo il quale racconto così la sua gioia:

Non so che dire, solamente grazie Dio, sapevo che avevi per me qualcosa di più grande e so che il tuo piano continuerà a sorprendermi. Ringrazio tutti per i bei messaggi, il mio amore Kevyn Perna per aver sempre creduto in me, il maestro Gianni Maddaloni e un grazie speciale va a te, Antonio Ciano, per tutto quello che fai per me e tutto il lavoro che stiamo facendo in questo periodo insieme come sempre siamo invincibili. Un grazie va anche alla mia squadra Fiamme Gialle, e al mio direttore tecnico Paolo Monaco.