Il Questore chiude per 30 giorni la discoteca New Valentino di Ischia

Chiusa per 30 giorni la discoteca "New Valentino" di Ischia, uno dei luoghi più noti e rinomati della movida isolana. La "stangata" arriva dalla Questura di Napoli, che ha disposto un mese di chiusura anticipando di fatto la fine della stagione estiva, a ridosso delle settimana di massima affluenza sull'isola e di Ferragosto. E ora, si teme anche per il futuro, con la riapertura che potrebbe "saltare".

La decisione della questura di Napoli è stata notificata in queste ore ai gestori del locali, che avevano presentato attraverso i loro legali una memoria difensiva per scongiurare la chiusura, ma non è bastato. A richiederne la chiusura era stata la dirigenza del commissariato di Polizia di Ischia, a seguito di diverse irregolarità registrate nelle scorse settimane, in seguito a numerosi controlli nel locale. Il gestore del locale, Marcello Bondavalli, ha già annunciato il ricorso al Tar contro una decisione che rischia a suo dire di pesare in maniera definitiva sul locale, già provato da due anni di pandemia. L'episodio "chiave" sarebbe stato una presunta rissa tra un cliente ed alcuni buttafuori, "su cui però si sta ancora indagando", ha spiegato Bondavalli dopo aver ricevuto la notifica di chiusura.

Il New Valentino rappresenta uno dei luoghi più "caldi" della movida ischitana, rinomato anche per l'assidua presenza di vip alle proprie serate: con la chiusura di 30 giorni, di fatto ha terminato in largo anticipo la stagione turistica. Si attende ora il ricorso d'urgenza che il gestore ha spiegato di voler presentare al Tar a breve: l'ultima speranza per il locale prima delle porte chiuse almeno fino a metà settembre.