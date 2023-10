Il preside non trova più il cellulare, perquisiti gli zaini dei bambini a scuola: il caso arriva in Parlamento L’episodio in una scuola elementare di San Lorenzo Maggiore, nella provincia di Benevento. Il sindaco Carlo Giuseppe Iannotti lo ha definito “un fatto gravissimo”. Chiesta una interrogazione parlamentare sulla vicenda.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

"Un fatto di inaudita gravità". Così Carlo Giuseppe Iannotti, sindaco di San Lorenzo Maggiore, piccola cittadina nella provincia di Benevento, ha definito quanto accaduto nella locale scuola elementare: qui, infatti, il preside dell'istituto comprensivo "De Blasio" della vicina Guardia Sanframondi, in visita presso la scuola, si è accorto di non avere il cellulare e, per ritrovarlo, ha autorizzato una ispezione degli zaini dei bambini.

"Piuttosto che agire puntando il dito, fornendo un insegnamento rabbioso e irrispettoso verso i nostri bambini, non sarebbe stato più semplice andare a controllare nel bagno, laddove si era recato per l’ultima volta, prima di accorgersi della “perdita”? Da rappresentante della comunità tutta e, nella fattispecie, della comunità scolastica, essere messo a conoscenza di un simile fatto mi ha lasciato costernato tanto che, per descrivere un siffatto comportamento, mi viene in mente una sola parola: vergogna" ha commentato il sindaco Iannotti in una nota del Comune di San Lorenzo Maggiore.

Presentata una interrogazione parlamentare sull'episodio

Su quanto accaduto nella scuola elementare di San Lorenzo Maggiore è intervenuto, oggi, mercoledì 11 ottobre, l'onorevole di Forza Italia Francesco Maria Rubano, che ha presentato un'interrogazione parlamentare per fare piena chiarezza sulla vicenda. Secondo Rubano, il comportamento del dirigente scolastico "non ha certo rappresentato per le bambine e i bambini un esempio educativo e formativo di qualità e, al contrario, ha rappresentato una modalità astiosa e acrimoniosa di agire".