video suggerito

Il nuovo Papa Leone XIV cita la Madonna di Pompei: “Maria cammina insieme a noi” Il nuovo Pontefice, il cardinale americano Prevost, che ha scelto il nome di Leone XIV, durante il discorso conseguente alla sua elezione ha citato la Madonna di Pompei, che si celebra oggi. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Valerio Papadia

37 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Conclave, elezione del nuovo Papa ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nel giorno in cui si celebra la Madonna di Pompei, 8 maggio, è stato eletto il nuovo Papa: a sorpresa, il successore di Bergoglio è stato il cardinale americano Robert Francis Prevost, che ha scelto il nome di Leone XIV. E infatti il nuovo Pontefice, affacciato al balcone di San Pietro per il discorso successivo alla sua elezione, non ha mancato di citare proprio la Madonna di Pompei, alla quale oggi si è celebrata la tradizionale Supplica. "Oggi si celebra la Madonna di Pompei – ha detto il nuovo Papa Leona XIV -. Maria cammina sempre in mezzo a noi" ha proseguito il cardinale Prevost, che ha poi voluto celebrare un'Ave Maria insieme a tutta piazza San Pietro, affollata da circa 100mila fedeli accorsi da tutto il mondo.

Chi è il cardinale Robert Francis Prevost, il nuovo Papa Leone XIV

L'elezione di Papa Leone XIV è arrivata, un po' a sorpresa, intorno alle 18 di oggi, giovedì 8 maggio: la fumata bianca ha preannunciato al mondo la conclusione del Conclave, al quarto scrutinio realizzato. Dopo circa un'ora, intorno alle 19, è arrivato l'annuncio: un po' a sorpresa rispetto alle previsioni – che volevano come nuovo Papa il cardinale italiano Pietro Parolin – è stato il cardinale Robert Francis Prevost, 69 anni, a salire al Soglio Pontificio, primo Papa statunitense e, in generale, nordamericano.

Nato a Chicago nel 1955, appartenente all'ordine di Sant'Agostino a partire dal 1981, di cui è stato anche Priore generale, Robert Francis Prevost è stato nominato cardinale proprio dal suo predecessore, Papa Francesco, nel 2023. Prevost è un profondo conoscitore dell'America Latina, dal momento che è stato a lungo missionario in Perù.