Il Napoli capolista diventa un problema di matematica: “Se ogni vittoria vale 3 punti…” A Torre del Greco, una maestra ha proposto agli alunni un problema di matematica particolarmente “accattivante”, partendo dai risultati del Calcio Napoli.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il primato del Calcio Napoli diventa anche un problema di matematica per gli alunni dell'istituto Giacomo Leopardi di Torre del Greco, nella provincia vesuviana partenopea. E il post, condiviso in Rete, ha raccolto subito consenso equanime. Un modo come un altro, insomma, di far appassionare i giovani alunni all'aritmetica, spesso croce e delizia dei più giovani, con un argomento come quello calcistico che invece attrae sempre maggiormente, soprattutto in questi tempi in cui la città di Napoli sembra aver abbandonato anche la sua proverbiale scaramanzia per contare solo i giorni che mancano alla festa scudetto.

"La squadra di calcio del Napoli ha 18 punti di vantaggio rispetto alla squadra di calcio Inter. Se per ogni partita vinta si guadagnano 3 punti, quante partite di calcio in più ha vinto la squadra del Napoli?": questo il tema che la maestra dell'Istituto Comprensivo Giacomo Leopardi di Torre del Greco ha proposto ai suoi alunni. E la foto del problema, con annessa "soluzione", è finita poi in Rete, suscitando applausi e risate. Del resto, il compito non scritto degli insegnanti è anche quello di rendere più "simpatiche" le proprie materie, proprio per invogliare gli alunni ad appassionarsi ad esse. E così la stagione arrembante del Napoli ha finito per sbarcare anche, a suon di record, nei problemi di matematica. E a giudicare dai risultati ottenuti, sembra proprio esserci riuscita. In tanti infatti hanno ricondiviso il problema di matematica, sottolineando proprio come questa formula abbia reso più simpatico una materia come l'aritmetica, da sempre ostica per i più giovani.