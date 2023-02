Il giovane vandalo bloccato mentre imbratta le statue di piazza Plebiscito con lo spray Il ragazzino è stato colto sul fatto, mentre imbrattava le statue di Carlo III e Ferdinando I delle Due Sicilie. Segnalato all’autorità giudiziaria.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Beccato dagli agenti della Polizia Municipale con la bomboletta spray in mano mentre prova a disegnare i graffiti sulle statue equestri di Carlo III di Borbone e Ferdinando I delle Due Sicilie in piazza del Plebiscito. Finisce nei guai un writer ragazzino. Il giovane sorpreso dai caschi bianchi è stato fermato e affidato ai genitori. Mentre le bombolette sono state sequestrate. Il ragazzo è stato segnalato all'autorità giudiziaria per deturpamento e imbrattamento, si è proceduto infatti all’inoltro di comunicazione alla magistratura di notizia di reato, ex articolo 639 del codice penale.

Piazza del Plebiscito vittima dei raid vandalici

Non è la prima volta, purtroppo, che le statue equestri di piazza del Plebiscito finiscono nel mirino dei raid vandalici. Già in passato le due sculture che si trovano al centro dell'emiciclo, proprio di fronte al colonnato della Basilica di San Francesco di Paola, sono state imbrattate con graffiti e scritte oscene. Contro il degrado nella piazza si sono mosse anche le istituzioni, come la Prefettura, il Comune e il Museo di Palazzo Reale, per cercare di migliorare il decoro di una delle agorà più importanti di Napoli.

Il giovane writer colto sul fatto

Questa volta il giovane writer non è riuscito a farla franca. È stato sorpreso dagli agenti della Municipale dell'Unità Operativa Chiaia, durante il normale pattugliamento nella zona di Piazza del Plebiscito , Piazza Trieste e Trento e nelle aree limitrofe. I vigili urbani hanno trovato il minore mentre era intento ad imbrattare, con bombolette spray, le statue equestri di Carlo III di Borbone e Ferdinando I delle Due Sicilie. Il ragazzo è stato fermato e affidato ad un genitore, le bombolette spray sequestrate.

Blitz dei vigili contro gli ambulanti abusivi

Le operazioni hanno visto gli Agenti della Municipale impegnati anche nella prevenzione del commercio ambulante e nel contrasto alle violazioni al Codice della Strada. Dai numerosi controlli sono scaturiti 25 verbali per sosta irregolare e assenza di copertura assicurativa, un ritiro di tesserino invalidi, utilizzato in modo difforme alle previsioni di legge, oltre al sequestro amministrativo di due veicoli e alla rimozione di 10 autovetture con carri gru per sosta irregolare.