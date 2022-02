Il dottor Gerardo Torre di Pagani che curava il Covid a casa sanzionato dall’Ordine dei Medici Il consiglio di disciplina ha deciso per la censura, una sanzione non particolarmente pesante, per le condotte e le dichiarazioni del medico.

Sanzionato con la censura il medico di base Gerardo Torre di Pagani che curava i pazienti positivi al Covid a casa. Questa la decisione dell'Ordine dei Medici di Salerno inflitta al camice bianco per non aver seguito alla lettera i protocolli ufficiali terapeutici previsti per la pandemia, per le parole pronunciate sui medici Usca e di base. Nessuna sospensione, quindi. La commissione disciplinare ha optato per una semplice dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa, come prevede il Dpr 221 sugli ordini delle professioni sanitarie.

Si tratta, secondo l'articolo 40, di un'ammonizione di secondo grado, dopo l'avvertimento, ossia la diffida a non ricadere nell'errore, ritenuta la sanzione più blanda, e prima di quelle più pesanti della sospensione dall'esercizio della professione, che può andare da uno a sei mesi, e della radiazione dall'Albo, che sono riservate invece alle infrazioni ritenute più gravi. La commissione, quindi, non ha ritenuto particolarmente gravi le condotte e le affermazioni del dottor Torre, che era difeso dall’avvocato Maria Grazia Cafisi.

Il medico Torre si era presentato davanti alla commissione del Consiglio dell'Ordine dei medici di Salerno lo scorso 28 gennaio, dove aveva risposto alle domande. In piazza si erano radunate anche un centinaio di persone, che avevano manifestato a suo sostegno. Alla manifestazione avevano partecipato però molti movimenti No Vax e No Green Pass. Nel corso dell'evento erano intervenuti telefonicamente anche Enrico Montesano, Gianluigi Paragone e Paolo Brosio. Negli scorsi giorni, anche il sindaco di Pagani, Lello De Prisco si era schierato a suo favore.