Il debutto del Consiglio regionale della Campania è anche sui social: chi cresce di più tra like, post e follower

Dai primi dati social dei neo consiglieri regionali emergono volti nuovi e sorprese: Panico, Sangiuliano e Manfredi guidano engagement e visibilità.

Con l'elezione a presidente del consigliere Massimiliano Manfredi, ottenuta a larghissima maggioranza, è partita ufficialmente la XII legislatura regionale. La prima con Roberto Fico o, se si preferisce, senza Vincenzo De Luca, ma ad ogni buon conto una legislatura che rispetto a quella che si è conclusa a novembre rinnova la composizione dell’assemblea di oltre il 60%: infatti, 20 sono i consiglieri che erano già presenti nella precedente, a cui si aggiungono i 30 neo consiglieri, con qualche ritorno come Fernando Errico ed Ettore Zecchino, che prenderanno posto nell'Aula intitolata a Giancarlo Siani dell’isola F13, sede del Consiglio Regionale della Campania, per i prossimi cinque anni.

I nuovi eletti però hanno dovuto attendere poco più di un mese prima di prendere possesso dei loro uffici e iniziare il lavoro quotidiano. È interessante, analizzare questo periodo per capire dall’osservazione dei loro canali social come si sono preparati al debutto. A pubblicare il maggior numero di post su Facebook, dal 25 novembre al 29 dicembre, è il capogruppo di Forza Italia, Massimo Pelliccia con 31 contenuti, seguito dal collega Gennaro Sangiuliano, capogruppo di Fratelli d’Italia che di post ne ha sfornati 27 e da Manfredi, neo presidente dell'assemblea regionale, che ne ha pubblicati 24.

Mentre, sempre restando su Facebook ma monitorando la capacità di coinvolgimento dei follower al primo posto spicca la consigliera regionale più giovane di tutto il Consiglio, l’azzurra Susy Panico che ha incassato una percentuale di engagement del 6.9%, poi alle sue spalle il consigliere pentastellato eletto nella circoscrizione di Caserta, Raffaele Aveta che ottiene il 5,3% e a completare il podio troviamo ancora una volta Sangiuliano con il 4.9%. Prima di passare agli account Instagram che hanno incassato le migliori performance nell’ultimo mese, ci rimane da evidenziare il podio percentuale della crescita dei follower. A guidare la classifica il consigliere, eletto nella lista Avanti-PSI, Giovanni Mensorio con un incremento del 13%, poi troviamo Giovanni Porcelli, rieletto con la lista "A testa alta", la cui pagina Facebook è cresciuta dell’8% e a completare il podio, c’è il consigliere sannita, eletto in Forza Italia, Fernando Errico che incassa una crescita del 5.7%.

Nel salto da una piattaforma all’altra, quindi passando da Facebook a Instagram, gli equilibri in parte mutano. Infatti, nel censimento degli account che hanno pubblicato di più, accanto alla conferma di Sangiuliano, con 28 post finiti nel feed, ci sono due new entry: Sebastiano Odierna, eletto in provincia di Salerno nella civica di Cirielli che ha postato 21 contenuti al pari dell’ex assessore comunale di Napoli, Luca Trapanese che ha pubblicato lo stesso numero di post. Mentre, se andiamo a ficcare il naso nelle percentuali di engagement, che come detto misurano la capacità di coinvolgimento dei follower, è ancora una volta Panico a sbaragliare la concorrenza, anche perché il suo come quello di altri neo eletti ha ancora un numero limitato di follower, con una percentuale de 5,7%.

A inseguire la Panico, c’è un’altra donna, la consigliera regionale del PD, Francesca Amirante, con il 2,6% di engagement e il consigliere irpino di Fratelli d’Italia Ettore Zecchino con la medesima percentuale del 2,6%. Infine, tra gli account Instagram che percentualmente sono cresciuti maggiormente al primo posto c’è quello del consigliere salernitano del PD, Corrado Matera che ha visto crescere i follower del 14%, poi troviamo Davide D’Errico, napoletano eletto nella civica di Roberto Fico con un incremento del 9% e alle sue spalle il consigliere irpino di Forza Italia Livio Petitto con un aumento totale del 7,6%.

Prima di chiudere questa finestra social, non è possibile dare uno sguardo a TikTok, la piattaforma che ha polarizzato maggiormente in questa recente campagna elettorale. Ebbene tra i consiglieri regionali eletti, l’account che ha fatto registrare la cresciuta percentuale più consistente è quello del salernitano Andrea Volpe, della lista Avanti-PSI, che è aumentato del 7,7%