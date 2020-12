Si allunga, purtroppo, la lista delle vittime del Coronavirus tra i medici e i professionisti sanitari a Napoli. Nelle ultime ore è venuto a mancare, a causa di complicazione dovute al virus, il dottor Mario Della Calce, medico di base e gastroenterologo. A dare la notizia della scomparsa del noto medico è stata, su Facebook, l'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate", che sul social network ricorda così il collega: "Ciao Mario! Oggi il Covid ci ha strappato via un grande collega, buono, amorevole, scrupoloso e attento… Insomma, un vero Medico! RIP Dottor Mario Della Calce".

Soltanto ieri, un altro medico di famiglia, forse la categoria più colpita tra i medici dalla pandemia di Coronavirus in termini di vittime, è deceduto a causa del Coronavirus: si tratta del dottor Mario Avano, 66 anni, il cui studio medico sorgeva a Barra, quartiere della periferie orientale di Napoli. A dare la notizia della scomparsa del dottor Avano è stato il figlio, che ha poi voluto ringraziare tutti coloro che hanno mostrato vicinanza alla famiglia in un momento così difficile: "A nome mio, di mia madre e mia sorella – ha scritto – ringrazio tutti coloro che hanno avuto un pensiero per nostro padre. Papà sarebbe contento di sapere che tutto il suo impegno, la dedizione, la passione con cui svolgeva la sua professione sia arrivata ad ognuno di voi. Se vi siete sentiti di famiglia è perché papà considerava davvero i suoi pazienti come una seconda famiglia, cercando di trovare sempre la soluzione a tutto. Grazie per le vostre parole, ci avete resi ancora più orgogliosi e felici di quello che è stato e sempre sarà per noi il nostro papà".