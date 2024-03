Il concerto neomelodico in strada è abusivo: bloccato dai vigili. Denunciata anche la festeggiata Intervento della Polizia Locale in via Rimini per una festa di compleanno di 40 anni in strada di sera. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Bloccato dalla Polizia Locale un concerto neomelodico abusivo organizzato in piena strada al centro di Napoli, in via Rimini, a due passi da piazza Nazionale. Lo spettacolo, con tanto di casse acustiche sui marciapiedi e mega-poster dei cantanti, era stato allestito in occasione di una festa di compleanno di 40anni. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell'Unità Operativa San Lorenzo, guidati dal Comandante Gaetano Frattini, allertati da una segnalazione per il gran baccano che proveniva dalla strada durante l'orario serale.

Il concerto neomelodico in strada è abusivo: bloccato dai vigili

A seguito delle numerose segnalazioni arrivate da parte dei cittadini, i caschi bianchi si sono precipitati sul posto e hanno scoperto che era in atto un vero e proprio spettacolo sulla pubblica via con la presenza di cantanti neomelodici. Alla richiesta della documentazione necessaria per lo svolgimento di questo tipo di attività, gli agenti della Municipale hanno appreso che la festa era stata organizzata per un quarantesimo compleanno. Ma, soprattutto, che era del tutto priva di autorizzazioni.

Festa per i 40 anni finisce male per la festeggiata

A questo punto, a tutela della privata e pubblica incolumità e vivibilità della cittadinanza, non hanno potuto fare altro che fermare l’evento e ordinare lo sgombero dell’area. Gli organizzatori sono stati sanzionati per l’occupazione abusiva di suolo pubblico, per la mancanza di nulla osta impatto acustico e per la mancanza di autorizzazione per il pubblico spettacolo. Mentre la festeggiata è stata deferita all’Autorità Giudiziaria perché si è sottratta all’identificazione.