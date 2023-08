Il concerto di Geolier a Benevento rimandato al 31 agosto per maltempo: l’annuncio del sindaco Mastella Il noto rapper avrebbe dovuto esibirsi questa sera in piazza Risorgimento: il concerto, però, a causa del maltempo previsto è stato rinviato.

A cura di Valerio Papadia

Il maltempo che si è abbattuto sulla Campania a partire dalla giornata di ieri causa disagi agli eventi in programma per questo ultimo scampolo d'estate. A Benevento, infatti, è stato rinviato il concerto di Geolier: il noto rapper napoletano avrebbe dovuto esibirsi questa sera, alle ore 22, in piazza Risorgimento, nell'ambito della manifestazione Benevento Città Spettacolo. L'esibizione di Geolier è stata invece rinviata a giovedì 31 agosto.

A comunicarlo è stato il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, che sui suoi profili social ha scritto: "Il concerto di Geolier è rinviato per ragioni meteo al 31 agosto ore 22". Il primo cittadino sannita ha anche risposto ai commenti di molti utenti che chiedevano informazioni circa la validità o il rimborso dei biglietti per la nuova data.

In Campania è in vigore un'allerta meteo gialla fino alla mattinata di domani, mercoledì 30 agosto. Sono previste piogge, anche a carattere di temporale, forti raffiche di vento, grandine, fulmini e mare mosso. La Protezione Civile regionale ha altresì precisato: "Sono possibili conseguenze al suolo come allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, ruscellamenti con trasporto di materiale, frane e caduta massi".