Il Comune di Marano di Napoli, in provincia di Napoli, è stato sciolto per camorra per la quarta volta nella sua storia. La decisione, su proposta del ministero dell'Interno, è stata ratificata poco fa dal Consiglio dei Ministri; ad annunciarlo, in una nota, il componente della commissione nazionale antimafia Andrea Caso.

La Prefettura di Napoli aveva inviato una commissione di accesso agli atti in municipio nell'ottobre scorso; la relazione, ultimata ad aprile, è stata inviata al Viminale per il parere definitivo. Per i prossimi 18 mesi, caduta l'amministrazione comunale, la cittadina sarà quindi gestita da una triade commissariale, che prenderà il posto della giunta attuale, guidata dal sindaco del Pd Rodolfo Visconti.

Il Comune di Marano era stato sciolto per gli stessi motivi altre tre volte: nel 1991, nel 2004 (poi era stato reintegrato dal Tar) e l'ultima pochi anni fa, nel 2016, quando, sempre per infiltrazioni mafiose, lo stesso provvedimento era stato adottato anche per le amministrazioni di Casavatore e Crispano.