Il caso Paragon nel libro di Francesco Cancellato, presentazione alla Feltrinelli di Napoli

Francesco Cancellato e il suo nuovo libro

Oggi, mercoledì 10 dicembre, alle ore 18, la libreria Feltrinelli di Piazza dei Martiri a Napoli ospita la presentazione de "Il nemico dentro" (Rizzoli), il nuovo libro-inchiesta di Francesco Cancellato, direttore di Fanpage, sul caso Paragon e sui metodi del governo guidato da Giorgia Meloni. Con l'autore dialogheranno i giornalisti Ida Artiaco e Ciro Pellegrino.

Il lavoro di Cancellato parte da una vicenda personale: il 31 gennaio 2025, con un messaggio sul cellulare, il direttore di Fanpage scopre che il suo telefono è stato violato da uno spyware. Scoprirà nei giorni seguenti che si tratta di "Graphite", prodotto dall’azienda israeliana Paragon, che ne vende l'utilizzo esclusivamente a governi (compreso quello italiano) e servizi di intelligence.

Il libro va alla ricerca di elementi che aiutino a delineare i contorni di una storia che conterà numerosi giornalisti e attivisti spiati (si sospetta vi siano molte altre vittime). È normale – si chiede Cancellato – che il governo non sappia e non voglia dare alcuna risposta? È normale che armi di sorveglianza così potenti sfuggano al controllo della politica? È normale che per le vittime di spionaggio ci siano solo silenzi, omissioni e bugie? Allo strumento dell'indagine giornalistica ci sono conversazioni con esperti e protagonisti di questa vicenda a fare da contrappunto. da Franco Gabrielli a Nello Scavo, da Ciro Pellegrino a Matteo Renzi. E sullo sfondo, una domanda inquietante ma necessaria al lettore: e se accadesse a te?