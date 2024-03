Il cantante tiktoker Metroman multato dai vigili a Napoli: musica alta non autorizzata a via Toledo Il popolare tiktoker ha ricevuto tre sanzioni per un totale di circa 1.600 euro. Nella metro Linea 1 ha dato vita ad uno show coinvolgendo anche una giovane sposa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto da metroman_official Instagram

Multato dalla Polizia locale a Napoli "Metroman", il popolare influencer 43enne torinese che canta e balla nelle strade e nelle metropolitane di tutt'Italia. Diventato famosissimo per i suoi video divertenti, che su Facebook, Instagram e TikTok contano decine di milioni di visualizzazioni, Metroman, al secolo Nicolò Modica, la scorsa settimana è sbarcato nel capoluogo partenopeo, che ama moltissimo. Si è esibito in veri e propri show nei luoghi iconici della città, da via Nazario Sauro sul Lungomare, ai Quartieri Spagnoli, alla Galleria Umberto I, a via Toledo. Ma proprio qui, dove ha raccolto centinaia di spettatori, la sua performance non è passata inosservata agli occhi dei vigili urbani.

L'intervento della Polizia Locale dopo lo show in via Toledo

Gli agenti della Polizia Locale dell'Unità Operativa Chiaia, guidata dal Comandante Bruno Capuano, sono intervenuti per sanzionarlo, in via Toledo, perché impegnato in dei veri e propri spettacoli in strada con musica ad alto volume in mancanza di impatto acustico, ed in violazione regolamento di sicurezza urbana del Comune di Napoli. La strada era stracolma di persone. Come si vede in diversi video, pubblicati sulle piattaforme social, anche dal popolare influencer, via Toledo era paralizzata da centinaia di persone che non hanno resistito al fascino dello spettacolo, a tutto volume, messo in scena da Metroman, con l'ormai immancabile amplificatore che porta sulla schiena.

Metroman sanzionato a Napoli: multe per 1600 euro

Agli agenti della Polizia Municipale, Metroman si è rivolto in maniera corretta, tranquilla ed educata, da persona innamoratissima di Napoli, qual è. Fermato e identificato, però, ha ricevuto 3 sanzioni, per un totale di circa 1.600 euro. Lo show è stato molto apprezzato, comunque, dal pubblico. Metroman non ha cantato in prima persona, ma ha rilanciato grandi successi di altri cantanti, tra questi Geolier, The Kolors e i Ricchi e Poveri. Ha anche intervistato diverse persone.

Nella metro Linea 1, ha coinvolto nello spettacolo anche una giovane sposa. Le immagini hanno fatto il giro del web. Gli spettacoli in strada a Napoli, secondo le varie normative, compreso il nuovo regolamento di Sicurezza Urbana, approvato nel 2023, sono possibili, ma con autorizzazione del Comune per esibirsi come artista di strada, senza amplificatore e con opera del proprio ingegno, cioè cantando in prima persona.