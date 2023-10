Il bollettino settimanale dei Campi Flegrei: 22 terremoti. Rallenta il sollevamento del suolo Scrive Ingv per la settimana dal 23 al 29 ottobre 2023: Ai Campi Flegrei non si evidenziano elementi tali da suggerire significative evoluzioni a breve termine.

A cura di Redazione Napoli

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Campi Flegrei ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il bollettino settimanale 23 -29 ottobre 2023 contiene dati che se confermati sarebbero sicuramente rassicuranti: calano terremoti e magnitudo e rallenta il sollevamento del suolo. Purtroppo non basta un solo bollettino positivo a ridurre una tendenza. C'è poi la recente relazione della commissione Grandi Rischi e della Protezione Civile che non va in questo senso. Ma occorrerà attendere per capire l'evoluzione della caldera. Di certo per questa settimana, scrive l'Ingv, «non si evidenziano elementi tali da suggerire significative evoluzioni a breve termine».

Alla luce dei dati di monitoraggio si evidenziano 22 terremoti nella settimana dal 23 al 29 ottobre 2023. Da gennaio al 20 settembre 2023, il valore medio della velocità di sollevamento nell'area di massima deformazione è stato di circa 15 ± 3 mm/mese. Nell'intervallo 21-23 settembre si è registrato un incremento del sollevamento del suolo con valori massimi di circa 1 centimetro.

Successivamente e fino alla metà di ottobre circa, le velocità del sollevamento sono ritornate ai valori precedenti registrati nel 2023, mentre negli ultimi 15 giorni si registra un generale rallentamento del processo deformativo.

Non si segnalano variazioni significative dei parametri geochimici monitorati nel periodo di riferimento rispetto ai trend di aumento dei flussi e di riscaldamento del sistema idrotermale già noti. Il sensore di temperatura installato in una emissione fumarolica a 5 metri dalla fumarola principale di Pisciarelli ha mostrato un valore medio di circa 95°C, temperatura di condensazione del fluido fumarolico.