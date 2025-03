Il bimbo autistico è considerato iperattivo e fa solo 9 ore di lezione a settimana. La mamma scrive al ministro

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Si avvia verso una risoluzione la vicenda del bambino autistico che, in una scuola di Marano, nella provincia di Napoli, svolgeva soltanto 9 ore di lezione a settimana poiché considerato iperattivo dagli insegnanti; il bimbo, in quanto titolare della cosiddetta 104, avrebbe invece diritto al massimo del sostegno possibile a scuola. La madre, nei giorni scorsi, ha scritto al ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, chiedendo che suo figlio venga trattato come ogni altro studente e abbia gli stessi diritti; il ministero, dal canto suo, di concerto con l'Ufficio Scolastico Regionale della Campania, ha aperto un tavolo affinché la vicenda si concluda nel migliore dei modi.

"Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, insieme all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, ha seguito con la massima attenzione, fin dalla prima segnalazione, la situazione verificatasi nella scuola di Marano. L'obiettivo è garantire al bambino coinvolto, così come a tutti gli studenti, un percorso scolastico realmente inclusivo e continuativo" si legge in una nota dell'USR della Campania.

"Ribadiamo il nostro impegno affinché venga garantito il pieno diritto all'istruzione attraverso un percorso personalizzato, che assicuri una regolare frequenza scolastica e il supporto adeguato a ogni esigenza del bambino" si conclude la note. Per il prossimo 5 marzo, è stata convocata una riunione del Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione che vedrà la partecipazione della famiglia del bambino, della scuola e di esperti del settore socio-sanitario per trovare una soluzione ottimale.