Il Bar Mexico di piazza Dante compie 70 anni: caffè gratis per tutti Il Bar Mexico di piazza Dante ha aperto i battenti nel 1953: festeggia il settantesimo compleanno venerdì 3 novembre.

Napoli ha tante eccellenze fra i bar che costellano le sue strade. Ovviamente l'elemento principale per valutarli è il caffè espresso: guai se la tazzulella non è a regola d'arte: il bar potrà avere la migliore pasticceria del mondo ma non sarà mai davvero popolare in città.

Questo non accade per il bar Mexico di piazza Dante, dove il caffè è davvero un culto ed è la ragione per la quale le persone si danno appuntamento lì. Premio «miglior Tazzina d’Italia» e un caratteristica che lo rende pressoché unico: la varietà di miscele (sono tutte della Passalacqua, una delle migliori torrefazioni napoletane) disponibili al bancone.

La caratteristica che oggi lo rende oggetto di notizia è la longevità: il bar Mexico di piazza Dante ha aperto i battenti nel 1953 e venerdì prossimo, 3 novembre 2023, compie 70 anni. Si tratta dunque di un locale storico del centro di Napoli che celebra il compleanno a cifra tonda offrendo, dalle ore 16 alle 18, a cittadini e turisti un caffè, con un gesto simbolico che rappresenta l'essenza stessa della generosità e dell'ospitalità partenopee.

Spiega Monica Sgambati che da un quarto di secolo porta avanti la gestione del locale: