I migliori ospedali del mondo nel 2024: in Campania quali e dove sono Nella classifica di Newsweek e Statista.com sui migliori ospedali ci sono sorprese, in negativo e in positivo, per la Campania.

Ogni anno il magazine americano Newsweek stila la classifica dei 250 migliori ospedali nel mondo, la ormai celebre "World's Best Hospitals"; l'edizione 2024 di questo elenco riserva delle sorprese, in positivo e in negativo per l'Italia e – più nello specifico – per la Campania.

Anzitutto: come viene stilata la classifica? Newsweek analizza i dati di 2.400 strutture sanitarie in 30 Paesi sulla Terra. Ci sono gli Stati Uniti d'America, c'è gran parte dell’Europa occidentale e della Scandinavia, 10 Paesi asiatici, l’Australia, altri Paesi delle Americhe e da quest'anno pure Cile e Malesia.

I parametri che vengono considerati sono analizzati di concerto con Statista.com, celebre sito tedesco che analizza dati da tutto il mondo e riguardanti tantissime situazioni diverse. Il punteggio di ciascun ospedale si basa su un sondaggio online condotto tra oltre 85.000 esperti medici e sui dati pubblici provenienti da sondaggi sui pazienti post-ospedalizzazione sulla loro soddisfazione generale. Spiega Newsweek nella sua nota esplicativa:

Il punteggio considera anche parametri su aspetti come l’igiene e il rapporto pazienti/medici, nonché un sondaggio Statista sull’utilizzo da parte degli ospedali delle Patient Reported Outcome Measures (PROM), che sono questionari standardizzati completati dai pazienti per valutare la loro esperienza e i risultati.

I dati sono organizzati per nazione ma elencano anche i 250 migliori ospedali del mondo, di cui vengono evidenziati primi i 10 per il loro uso dell'intelligenza artificiale nella ricerca medica.

I migliori ospedali della Campania quali sono: la classifica

Nell'elenco dei 250 migliori ospedali del mondo di Newsweek ce ne sono 14 italiani. Brutta notizia per la Campania: nessuno di questi è nella nostra regione. Il primo italiano ad essersi classificato è il Policlinico Gemelli di Roma, che si colloca al 35esimo posto. Gli ospedali migliori nel mondo sono tutti nell'America del Nord: la Mayo Clinic – Rochester (Usa), la Cleveland Clinic (Usa) e il Toronto General – University Health Network (Canada).

Però Newsweek e Statista.com hanno stilato anche una classifica dei migliori ospedali d'Italia e qui, fortunatamente qualcosa (non tantissimo, purtroppo) della Campania c'è. La prima struttura sanitaria che si incrocia nella classifica di soli ospedali italiani è il Secondo Policlinico di Napoli, Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli, collocato al 44esimo posto. Segue alla posizione 68 l'Azienda Ospedaliera dei Colli.

Da questa posizioni in poi usciamo dalla provincia di Napoli e troviamo l'ospedale Rummo (Azienda ospedaliera San Pio) di Benevento al 101esimo posto. Poi l'azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano a Caserta (106) e infine l'Ospedale Cardarelli di Napoli (109).

Dunque la Campania pur avendo una serie di ospedali grandi e ad altissimo accesso (si pensi al Cardarelli o al Policlinico) fra quelli che possono annoverare elementi di eccellenza rispetto ad analoghe strutture italiane, resta lontana da determinati standard, almeno secondo questa classifica.