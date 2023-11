I mercatini di Natale 2023 al Castello di Limatola: orari e biglietti Castello di Limatola (Benevento) : la magia dei mercatini natalizi si rinnova. Ecco le istruzioni per accedervi.

A cura di Redazione Napoli

Il Castello di Limatola in provincia di Caserta è tornato ad illuminarsi delle luci e dei colori del Natale: al via la XIV edizione di “Cadeaux al Castello”. Dopo il weekend inaugurale appena trascorso, i mercatini del Castello di Limatola saranno attivi ininterrottamente dal 17 novembre al 10 dicembre 2023. “Note di Natale” è il tema dell'edizione 2023. Oltre 100 espositori propongono, negli spazi interni ed esterni del Castello, prodotti ed eccellenze dell'artigianato, antiquariato, ceramiche e gastronomia. Inoltre, la Grande Baita di Babbo Natale quest'anno dà la possibilità a tutti i bambini di scattare gratuitamente una foto ricordo con Santa Claus.

Indicazioni per i mercatini di Natale 2023 al Castello di Limatola

I mercatini natalizi del Castello di Limatola saranno attivi ininterrottamente dal 17 novembre al 10 dicembre 2023, con accesso dal lunedì al giovedì dalle ore 10 alle 22. Nei weekend, da venerdì a domenica sono aperti fino alle 23.30.

Dal lunedì al giovedì il costo del biglietto è di 5 euro per gli adulti, 3 euro per i bambini; il venerdì 8 euro per gli adulti, 5 euro per i bambini. Il sabato, la domenica e venerdì 8 dicembre, il costo è 10 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini per la visita al mattino; 15 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini per la visita dal pomeriggio.

L’ingresso è gratuito per i bambini fino a tre anni. Sono previsti sconti per gruppi di minimo 40 persone. Nel biglietto di ingresso è incluso un bicchiere di vin brulè o succo di frutta. I biglietti sono acquistabili sul sito ufficiale dell'evento, cadeauxalcastello.it. Dal lunedì al venerdì è possibile acquistarli anche in sede, il giorno stesso della visita.