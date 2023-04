I luoghi in cui goderti la festa Scudetto del Napoli La festa spontanea per lo Scudetto attesa per il 30 aprile: ecco i luoghi di Napoli dove si potrà godere dei festeggiamenti dei tifosi azzurri.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Scudetto Napoli 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Napoli si prepara alla grande Festa Scudetto, a 33 anni esatti da quel 29 aprile 1990 in cui si festeggiò l'ultimo Tricolore. Ma quali sono i posti per godersi la festa scudetto azzurra? In attesa della fine campionato e della festa organizzata da Comune e Calcio Napoli, per la festa spontanea ci sono almeno dieci posti dove godersi la festa in pieno, anche se in cinque luoghi della città i festeggiamenti sono di fatto già iniziati. Ecco quali.

1. Piazzale Tecchio a Fuorigrotta

Ovviamente i festeggiamenti partiranno in concomitanza con la vittoria matematica dello Scudetto e dunque dall'epicentro del tifo azzurro: piazzale Tecchio a Fuorigrotta, dove sorge lo Stadio Maradona. Nel quartiere occidentale di Napoli si attende la più classica delle sfilate di bandiere e sciarpe azzurre, che poi si sposteranno verso il centro.

Foto C. Benincasa / Fanpage.it

2. Il Lungomare di Napoli

Tra i luoghi dove la festa si preannuncia più pittoresca, c'è sicuramente il Lungomare di Napoli, da Mergellina fino a via Nazario Sauro. La strada si preannuncia invasa da un fiume di persone con bandiere e sciarpe pronte a festeggiare lo Scudetto azzurro. Il tutto con la cornice del Golfo di Napoli e del Mar Tirreno a fare da sfondo.

3. Il Murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli

Talmente famoso da aver dato il nome alla piazzetta, diventata "Largo Maradona". Siamo a via Emanuele De Deo, ai Quartieri Spagnoli. Ed è qui un altro punto nevralgico del tifo azzurro e non solo: già sede dei festeggiamenti argentini per il Mondiale 2022, quando i tifosi dell'Albiceleste arrivarono da tutta Italia per seguire la finale in tv sotto l'occhio vigile di Maradona, anche in occasione della festa del Napoli si prepara ad essere un altro punto caldo del tifo azzurro.

Il murale di Diego Armando Maradona all’esterno dell’ex Centro Paradiso a Soccavo.

4. Il Centro Paradiso a Soccavo

Altro punto "caldo" è l'ex Centro Paradiso a Soccavo, nella zona nord-occidentale di Napoli. Ex campo di allenamento del Napoli Calcio, caduto in disuso ma da sempre uno dei simboli del Grande Napoli targato Maradona. Un gigantesco murale di Diego con la figlia Dalma all'esterno della struttura lo ha reso di nuovo "noto" anche ai più giovani, soprattutto dopo la scomparsa del Pibe de Oro pochi anni fa.

5. Piazza del Plebiscito

Di tutte le piazze di Napoli, quella che senza dubbio è già "pronta" a sostenere l'assalto del tifo azzurro è piazza del Plebiscito. Punto nevralgico e quasi obbligatorio per chi arriverà in zona Lungomare ma anche dal vicino centro storico e dai Quartieri Spagnoli. Sarà senza dubbi una delle piazze dove arriverà il maggior numero di tifosi azzurri per festeggiare lo scudetto, con il "tradizionale" bagno nella vicina Fontana del Carciofo, nella vicina piazza Trieste e Trento.

6. Piazza Dante

Piazza Dante è, da sempre, una delle piazze che meglio si presta ai grandi eventi pubblici. E anche stavolta non è difficile immaginare che si raduneranno sia i tifosi azzurri dai Quartieri Spagnoli sia quelli in arrivo dalle zone basse del Vomero, attraverso via Salvator Rosa. Una piazza che, tra l'altro, è anche ben servita da diversi mezzi pubblici e anche per questo tra le più "appetibili" per il tifo.

7. Piazza Garibaldi e il Corso Umberto

Anche piazza Garibaldi, con il vicino corso Umberto, sarà uno dei luoghi "caldi" per la festa Scudetto. Quasi certa la sfilata dalla stazione verso il corso, arrivando poi fino in piazza Municipio e al Maschio Angioino. Un lungo percorso, spesso usato anche per le manifestazioni, che probabilmente culminerà poi in due filoni: uno verso piazza Plebiscito, l'altro verso il Lungomare.

8. Piazza del Mercato

Anticamente era il mercato "fuori le mura", perché subito all'esterno della cinta muraria greco-romana. Oggi piazza del Mercato, nel cuore del centro storico di Napoli, è un'altra piazza "calda" del tifo azzurro, punto di passaggio obbligato soprattutto per i tifosi in arrivo dalla periferia orientale. Qui, davanti alla Chiesa del Carmine, si attendono numerosi tifosi pronti a festeggiare lo Scudetto azzurro numero tre.

9. Capo Posillipo

Da una parte all'altra di Napoli: a Capo Posillipo, uno dei punti più alti della città, sarà possibile godere di una vista mozzafiato su tutto il Golfo, con visuale particolarmente ad effetto per i festeggiamenti in città. Ideale per chi vuole assistere "dall'alto" ai festeggiamenti cittadini, senza però perdere la possibilità di sventolare a sua volta bandiere e sciarpe tra la folla.

10. Piazza Miracoli al Rione Sanità

Sempre in Centro Storico, invece, occhi puntati su Piazza Miracoli, nel cuore del Rione Sanità: la piazza si prepara ad essere un altro dei punti caldi dei festeggiamenti azzurri del terzo scudetto. Già nelle scorse settimane, con l'inaugurazione di un murale per Diego Armando Maradona, si erano radunati tifosi da tutto il Centro Storico. E non è difficile immaginare che si raduneranno tutti in piazza nuovamente quando la matematica sancirà la vittoria del campionato.

11. Belvedere di San Martino

Anche al Vomero non mancheranno zone adatte per i festeggiamenti: una di queste è il Belvedere di San Martino, nei pressi della Certosa. Approfittando anche qui della visuale, che padroneggia su tutta Napoli, è da sempre uno dei luoghi più gettonati per gli eventi, sia spontanei sia organizzati, per quanto non si trovi lungo le "rotte" abituali del Centro Storico.