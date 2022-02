I distributori più economici di benzina, gasolio, metano e gpl a Napoli Come trovare i distributori più economici a Napoli? Ecco i prezzi più convenienti di benzina, gasolio, metano e gpl. Notevoli i risparmi presso le pompe bianche.

Benzina, gasolio, metano e gpl: a Napoli come nel resto d'Italia è una giungla per gli automobilisti cercare i distributori più economici e più vicini a casa. Nell'ultimo periodo i prezzi del carburante sono ulteriormente aumentati, arrivando ad una media di 1.835 euro al litro (record dal 2012) e nei prossimi mesi si temono anche ulteriori rialzi. Per fortuna, il Ministero per lo Sviluppo Economico permette di tenere sotto controllo i distributori ed i loro prezzi, permettendo così di trovare una pompa a basso costo, magari anche a costo di fare qualche chilometro in più rispetto magari al fornitore di fiducia sotto casa.

Dove fare benzina a Napoli, i distributori più economici

La benzina verde "comune" è anche quella notoriamente più cara. Ma per fortuna anche in questo caso ci sono oscillazioni di prezzo importanti da distributore a distributore. Il più economico a Napoli si trova su via Cilea, ed è una tipica "pompa bianca", ovvero che non appartengono alle grandi compagnie di distribuzione. Si tratta nello specifico del distributore AB Carburante, dove il prezzo è fermo a 1,592 euro al litro. Subito dopo si trova invece un distributore Totalerg a via Nicolino (1,678 euro al litro) ed infine il distributore Q8 di via Volpicella (1,709 euro al litro).

I distributori di diesel più economici di Napoli

Anche il gasolio "beneficia" delle pompe bianche: nello specifico, come per verde, il distributore AB Carburante di via Cilea risulta al momento il più economico, con 1.470 euro al litro, seguito dal distributore Tamoil di viale Umberto Maddalena (1.679 al litro) e dal distributore Q8 di via delle Ville Romane (1.619 euro al litro).

I prezzi dei distributori di metano a Napoli

Sono pochi invece i distributori di metano sul suolo cittadino di Napoli: dalle rilevazione del Ministero, sono in tutto cinque di cui tre con il medesimo prezzo. Si tratta dei distributori Q8 di via Toscanella, Energas di via Montagna Spaccata ed Energas di via Nuova Toscanella: tutti con un prezzo di 1.798 euro al litro.

I distributori di gpl più economici di Napoli

Pochi anche i distributori di gpl in tutta Napoli. Il più economico secondo i dati del Mise è il distributore B. Carburanti Pisani di Contrada Pisani, dove il prezzo è di 0.769 euro al litro. Seguono quindi i distributori B. Oil di via Argine, Energas di via Janfolla, Q8 di via Toscanella, Energas di via Nuova Toscanella, Eco Fuel di via Limitone di Arzano e Roti Fuel di via Detta Nuova Casoria, tutti con un prezzo di 0.799 euro al litro.