I dati del Covid in Campania: oggi qui non c’è più nessuno in terapia intensiva De Luca, per la prima volta nessun paziente in terapia intensiva in Campania: “È una notizia importante che ci apre il cuore alla speranza e ci fa respirare”

A cura di Redazione Napoli

In Campania a oggi non c'è più nessuna persona in terapia intensiva a causa del Covid-19. Il dato è fornito dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso della sua consueta diretta Fb del venerdì. «Abbiamo una buona notizia: oggi registriamo per la prima volta l'assenza di pazienti Covid in terapia intensiva in Campania. È una notizia importante che ci apre il cuore alla speranza e ci fa respirare».

«Stiamo uscendo da questa vicenda che ci ha segnato la vita per tre anni», continua il presidente della giunta campana. «Abbiamo credo 33 positivi ogni 100mila abitanti su base settimanale, quindi davvero si ha la sensazione che stiamo uscendo da questa tragedia che ha segnato la vita di tutti noi per 3 anni. Auguriamoci che sia davvero cosi».

La Regione Campania non rende più noto il quotidiano bollettino Covid da un mese circa. E quindi per analizzare l'andamento della pandemia occorre far riferimento ai dati settimanali diffusi da ministero della Salute. Nella settimana che va dal 24 al 30 marzo in Campania sono stati riscontrati 1.960 casi contro i 1.713 della settimana precedente (17-23 marzo). I morti sono stati 13 (11 nella precedente), il tasso di positività leggermente in aumento: 4,8 con lo o,4% in più.