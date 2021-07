Due dei principali componenti della band antagonista napoletana 99 Posse sono stati condannati per diffamazione ai danni del leader della Lega Matteo Salvini. Luca Persico alias ‘o Zulù e Marco Messina dovranno pagare 8mila euro più un risarcimento e le spese legali per alcune frasi contro il leader leghista ed ex ministro dell'Interno. Questi i fatti: nel nel 2015, alla vigilia di un comizio del leader della Lega a Napoli, i due rivolsero frasi ritenute dal giudice del Tribunale di Napoli offensive e minacciose per impedirgli di arrivare in città.

Entro tre mesi saranno depositate le motivazioni della sentenza, rende noto la segreteria della Lega Salvini: «Siamo soddisfatti, lo scudo dell'arte invocato dai 99Posse non protegge e non legittima ogni messaggio e in particolare quelli di odio alla persona» commenta Claudia Eccher, avvocato di Matteo Salvini.