Guerra Ucraina, a piazza Dante manifestazione per la pace con centinaia di persone e maxi-bandiera

Centinaia di persone questa mattina in piazza Dante a Napoli per manifestare contro la Guerra in Ucraina e chiedere la pace. Tra loro, tantissimi ucraini, ma anche moltissimi napoletani, tra i quali giovani studenti e docenti. Tutti in piazza con una bandiera gigante dell'Ucraina e palloncini dai colori giallo e blu, cartelli e striscioni con le scritte in inglese "Stop War". Il sit-in, promosso dal gruppo Più Europa Napoli, vede la partecipazione di una folta delegazione della folta comunità ucraina presente in città. L'appuntamento è stato rilanciato sui social network anche dal cappellano della comunità ucraina greco-cattolica di rito bizantino di Napoli, padre Taras Zub. "Pace, stop war" e "Stop terrorussia" recitano alcuni cartelli. Molti gli striscioni di contestazione al presidente russo Putin.

Nel Sannio Puglianello accoglierà i profughi

Intanto, nel Sannio, il piccolo comune di Puglianello, in provincia di Benevento, ha dato la propria disponibilità ad accogliere profughi ucraini. Lo ha annunciato il sindaco, Francesco Maria Rubano. Puglianello ha circa 1300 abitanti e dista 35 chilometri da Benevento. "I media italiani – ha dichiarato il primo cittadino – riportano in queste ore la notizia che, al dramma della guerra, si aggiunge quello dei profughi ucraini scappati dal Paese. Il Comune di Puglianello apre le porte e si mette a disposizione per accogliere i profughi, in termini di ospitalità' ed aiuto. Vogliamo esprimere vicinanza concreta alle popolazioni che oggi più che mai soffrono. Pensiamo ai bambini e agli anziani in particolare. E' un momento davvero drammatico. Noi, nel nostro piccolo, ci siamo".