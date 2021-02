Una vera e propria tragedia ha scosso la comunità di Baronissi, nella provincia di Salerno: la morte di Matteo Bevilacqua, deceduto a causa del Coronavirus. La storia dell'uomo è resa ancor di più drammatica dal fatto che, in primavera, aveva contratto una prima volta il Sars-Cov-2, riuscendo a sconfiggerlo. Qualche settimana fa, però, Matteo Bevilacqua è stato nuovamente contagiato dal Coronavirus: ricoverato all'ospedale "Giovanni Da Procida" di Salerno, l'uomo è deceduto nelle scorse ore a causa di complicazioni provocate dal virus. Tanti i messaggi di cordoglio che sono arrivati alla famiglia, tra cui anche quello del sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante, che su Facebook ha scritto:

Il Coronavirus non ci lascia scampo. È purtroppo deceduto all’Ospedale “Da Procida” di Salerno un altro nostro concittadino, il signor Matteo Bevilacqua, residente ad Aiello, aveva superato nella scorsa primavera un primo contagio ma la seconda infezione, contratta alcune settimane or sono, non gli ha risparmiato la vita. Le condoglianze più sentite alla compagna e alla famiglia tutta

A Salerno, invece, proprio all'inizio del mese di febbraio sono stati riscontrati tre casi di Coronavirus nell'amministrazione comunale: si tratta di tre consiglieri, Rocco Galdi, Massimiliano Natella e Peppe Ventura. La situazione ha indotto il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli a mettersi in auto-isolamento fiduciario in via precauzionale. Per quanto riguarda i consiglieri, sono stati i primi due ad annunciare la loro positività al Sars-Cov-2, annunciando di stare bene e di essere in attesa di sottoporsi al tampone che certifichi l'avvenuta negativizzazione.