Grosso incendio sul Vesuvio, nube di fumo visibile su Napoli. Vigili del Fuoco a Ercolano Incendio sul Vesuvio. La colonna di fumo visibile in diverse zone della città. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco.

A cura di Pierluigi Frattasi

Un grosso incendio è in corso sul Vesuvio, nella zona di Ercolano, sulle pendici del vulcano in provincia di Napoli. Una grande colonna di fumo grigio si è levata in cielo, visibile per diversi chilometri e da diversi punti della città di Napoli, attorno alle ore 16,00. Sul posto i vigili del fuoco che stanno operando due squadre con APS, autopompa serbatoio, e il fuoristrada campagnola a seguito. Sul posto le squadre 19/b del distaccamento di Torre del Greco e 9/b del distaccamento di Ponticelli dei pompieri. Secondo le prime ricostruzioni, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, si tratterebbe di un incendio di sterpaglie, avvenuto a Ercolano, in via Padula. Al momento, non risulterebbero né persone coinvolte né famiglie evacuate. Non è ancora chiaro quale possa essere l'origine del rogo, se dolosa oppure accidentale.

Il rischio incendi in Campania

In Campania, purtroppo, all'approssimarsi dell'estate e del bel tempo, ricompaiono anche i roghi. Gli incendi colpiscono spesso zone di vegetazione, anche ampie, e in particolare della macchia mediterranea. Le forze dell'ordine e i vigili del fuoco sono impegnati costantemente nel contrastare questi incendi, talvolta opera di piromani, con monitoraggi continui e interventi tempestivi. Le istituzioni, dalla Regione Campania, ai Comuni interessati, ogni anno emanano apposite ordinanze contro il rischio incendi, che prevedono anche pesanti sanzioni per i piromani con multe elevate, oltre a dare una serie di indicazioni da rispettare per prevenire ed arginare il rischio di incendi e roghi, con consigli utili da seguire e regole da rispettare.