È morta Graziella Pagano, una vita di passione per la politica

Addio a Graziella Pagano, 77 anni, già esponente del Partito Democratico, senatrice, assessora comunale e attuale coordinatrice di Italia Viva.

Pagano, candidata al Parlamento per le elezioni Politiche del prossimo 25 settembre era da tempo malata di cancro e aveva raccontato sui suoi canali social la lotta contro il male.

Ultima uscita pubblica qualche giorno fa, visibilmente provata, in occasione della campagna elettorale con Matteo Renzi: non aveva voluto rinunciare a quest'ultimo appuntamento.

Aveva accettato di candidarsi alle Politiche 2022, una battaglia difficile ma non impossibile, raccontando della sua prima elezione al Senato, negli anni Novanta e pubblicando una foto:

La sera della mia prima elezione al Senato nel 1992. Un successo clamoroso in un collegio straperdente. Mi fanno sorridere quelli che si candidano solo se sicuri di essere eletti.

La Politica non è questa e si fa passare un messaggio sbagliato: se non mi garantite un posto al caldo o non mi misuro o non faccio campagna elettorale. Comodo così!

Anche stavolta ho accettato una sfida quasi impossibile, l’ho fatto perché credo molto nel progetto di Matteo Renzi e Carlo Calenda.