Grazie al concerto di Gigi D’Alessio a Napoli raccolti 100mila euro per l’ospedale Santobono Lo scorso 17 giugno, il cantante ha festeggiato i 30 anni di carriera con un concerto in piazza del Plebiscito. Per l’occasione, con un numero apposito, ha raccolto fondi per l’ospedale pediatrico partenopeo.

A cura di Valerio Papadia

Il concerto di Gigi D'Alessio dello scorso 17 giugno in piazza del Plebiscito, a Napoli, è stato un grande evento che il cantante partenopeo si è voluto regalare per festeggiare i 30 anni di carriera. L'evento "Gigi Uno Come te – 30 anni insieme" è stato trasmesso anche in prima serata su Rai Uno e, oltre a festeggiare i successi del cantante napoletano, è stato un'occasione anche per fare beneficenza: grazie al numero solidale attivato anche grazie alla collaborazione di Rai per il Sociale, mediante il numero 45592 attivo durante il concerto, sono stati raccolti 100mila euro che sono stati destinati all'ospedale Santobono di Napoli, nosocomio pediatrico della città. Nella fattispecie, il denaro raccolto sarà destinato all'accoglienza e alla cura dei tanti bambini arrivati dall'Ucraina affetti da gravi patologie.

"Voglio ringraziare Gigi D'Alessio per aver, ancora una volta, pensato all'ospedale Santobono-Pausilipon e ai tanti bambini che accoglieremo e cureremo. L'unione fa la forza e, in questo caso, Gigi, con le sue canzoni e il suo grande cuore, ha unito migliaia di persone che, tutte insieme, hanno generato un'onda di solidarietà e di amore" ha commentato Rodolfo Conenna, direttore generale dell'ospedale Santobono. "Gigi D'Alessio ci è da sempre vicino e, durante il concerto per festeggiare i suoi 30 anni di carriera, non è stato da meno. Ha messo in piedi una vera e propria gara di solidarietà a cui hanno partecipato tantissime persone e ha raccolto una somma che ci consentirà di accogliere molti bambini bisognosi di cure" il commento invece di Flavia Matrisciano, direttrice della Fondazione Santobono-Pausilipon.