Gli sfollati di Scampia in corteo: "Il tempo è scaduto". Il Comune apre un conto per le donazioni Gli sfollati della Vela Celeste di nuovo in piazza: "Servono soluzioni". Il Comune stanzia 100mila euro per acquisti di beni di consumo e prestazioni di servizi. E apre un conto per donazioni.

«Il tempo è scaduto» c'è scritto sullo striscione dietro al quale circa un migliaio di persone oggi pomeriggio si sono radunate in piazza Dante. Sono abitanti di Scampia e attivisti, ci sono anche gli sfollati del crollo della Vela Celeste che dopo i funerali delle tre vittime, intendono tenere "sotto pressione" le istituzioni locali fino a quando non si troverà una soluzione. Soluzione che al momento il Comune sintetizza in: sussidio da 400 a 900 euro al mese per affittare una nuova casa almeno fino a dicembre. Il problema è semplice: nella Napoli di oggi, dove un proprietario di casa per affittare pretende una busta paga (se non due, in caso di coppia) e almeno due mensili anticipati, nella città in cui un B&B fitta a 80-100 euro una stanza per una notte, gli sfollati di Scampia dove andranno a sbattere?

Il Comitato Vele, in delegazione, incontrerà il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Per ora c'è una parte di sfollati che continua a stare nella Facoltà di Scienze Infermieristiche di Scampia, una parte invece si è appoggiata ad amici o parenti. L'inchiesta giudiziaria sul crollo del ballatoio, costato la vita a 3 persone e causa del ferimento di altre 13 (una donna e due bambine in gravi condizioni) continua.

Intanto la Giunta comunale ha deliberato l’istituzione di un fondo denominato ‘’Fondo Comunale di Solidarietà – Per Scampia’’. Lo stanziamento sarà infatti utilizzato per acquisti di beni di consumo e prestazioni di servizi a favore delle famiglie coinvolte nel crollo. Il Comune ha versato 100mila euro ma nel fondo potranno confluire donazioni di soggetti collettivi e singoli cittadini.

A tale scopo, è stato aperto un conto corrente bancario dedicato, assicurando la massima trasparenza nell’uso e nella rendicontazione delle risorse. La causale dei versamenti, infatti, dovrà indicare la dicitura ‘’Emergenza Scampia – Fondo Comunale di Solidarietà – Per Scampia’’.

Di seguito le coordinate utili per chiunque volesse donare:

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Filiale: 03496

Via Toledo, 177 – Napoli 80132

Conto corrente: ‘’Comune di Napoli – FONDO COM.LE SOLID.TA’ PER SCAMPIA’’

IBAN: IT64P0306903496100000300143

BIC: BCITITMMXXX