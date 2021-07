Giovedì a Santa Maria Capua Vetere i funerali di Christian Gravante, morto a 14 anni per un incidente Si terranno giovedì 15 luglio, a Santa Maria Capua Vetere, i funerali di Christian Gravante, il 14enne deceduto nel Cardarelli di Napoli dopo 2 settimane di agonia; il ragazzo era rimasto gravemente ferito in un incidente stradale lo scorso 26 giugno, era deceduto il 9 luglio. Le esequie alle 10 nel Duomo di Santa Maria Capua Vetere.

A cura di Nico Falco

Giovedì 15 luglio sarà il giorno dell'ultimo saluto a Christian Gravante, il 14enne di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, morto il 9 luglio scorso nell'ospedale Cardarelli di Napoli, dove era ricoverato da due settimane per le conseguenze di un grave incidente in moto. Le esequie si svolgeranno alle 10 nel Duomo di Santa Maria Capua Vetere, poi il feretro verrà trasferito verso il cimitero di San Tammaro per la tumulazione; in ottemperanza alle norme anti Covid, saranno ammesse in chiesa al massimo 150 persone.

Il ragazzo, 15 anni ancora da compiere, aveva riportato gravissime ferite lo scorso 26 giugno, quando si scontrò in moto contro una Fiat 500 sull'Appia, all'altezza di Casagiove. Il suo veicolo aveva preso fuoco subito dopo l'impatto; nonostante l'intervento di un passante, che era riuscito a tirarlo via dalle fiamme, Christian aveva riportato profonde ustioni su tutto il corpo. Era stato ricoverato nel reparto Grandi Ustionati del Cardarelli di Napoli in condizioni disperate e pochi giorni dopo era stato sottoposto a una operazione chirurgica che sarebbe dovuta essere la prima di tante.

Da lì, giorni col fiato sospeso per i genitori e per gli amici, ed era anche partita una gara di solidarietà per le donazioni di sangue. La notte del 9 luglio, però, le condizioni di salute del ragazzino erano improvvisamente peggiorate e il suo cuore aveva smesso di battere poco dopo. La salma era stata sequestrata in attesa dell'autopsia, che è stata effettuata stamattina, 13 luglio; dopo gli esami è arrivato il placet della magistratura, che ha liberato il corpo consentendo alla famiglia di procedere con i funerali.