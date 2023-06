Giovanni Di Lorenzo cittadino onorario di Bucciano, nel Sannio: l’annuncio del sindaco A Bucciano tutto pronto per la cittadinanza onoraria a Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli Campione d’Italia. L’annuncio del sindaco Pasquale Matera.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Giovanni Di Lorenzo e la famiglia durante la premiazione per lo Scudetto

Il Comune di Bucciano, in provincia di Benevento, conferirà a Giovanni Di Lorenzo la cittadinanza onoraria. Lo ha annunciato il primo cittadino Pasquale Matera, da poco eletto alla guida del comune sannita. Giovanni Di Loreno, capitano del Napoli fresco vincitore dello Scudetto e che nel suo palmarès può vantare anche una coppa Italia ed un Europeo vinto con l'Italia, ha infatti origini sannite: il padre è infatti originario di Bucciano, dove vive ancora gran parte della famiglia. E Giovanni Di Lorenzo, nato a Castelnuovo di Garfagnana nel Lucchese, è considerato un po' una sorta di cittadino del centro caudino in "semplice" trasferta.

"Avevamo già avviato l'interlocuzione qualche tempo fa", ha spiegato il sindaco Pasquale Matera, "ma ovviamente gli impegni e i successi del Napoli hanno impedito l'effettiva consegna di questo riconoscimento e la celebrazione. Suo papà è originario di Bucciano, è cresciuto qui e la sua famiglia qua è ancora numerosa", ha aggiunto il primo cittadino sannita, "per noi è molto importante e siamo certi lo sia per lo stesso Di Lorenzo. Speriamo di celebrare questo nuovo momento importante per la nostra comunità nelle prossime settimane". E il legame con la città è dimostrato anche dal fatto che il Napoli Club di Bucciano è intitolato proprio a Giovanni Di Lorenzo, il nome più noto del comune sannita che si trova ai piedi del Parco Regionale Taburno Camposauro, a ridosso delle province di Benevento, Caserta ed Avellino. E già in passato si era esultato per le convocazioni in nazionale prima e per la vittoria dell'Europeo subito dopo. E ora che è arrivato anche lo Scudetto con il Napoli, a Bucciano ci si prepara già per la grande festa, compatibile con i tanti impegni del Capitano azzurro.