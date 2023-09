Giancarlo Siani

“Giornate con Giancarlo 2023”: la Campania ricorda Giancarlo Siani, giornalista ucciso dalla camorra La rassegna è iniziata il 20 settembre e terminerà domenica 24, evento centrale l’inaugurazione di un asilo nido a Bacoli dedicato al giovane cronista, ucciso a Napoli dalla camorra il 23 settembre del 1985.

A cura di Vincenzo Piccolo

Si può essere martiri fuori dalla religione? Credo di sì, ma non si può essere martiri senza credere in qualcosa. E quel giovane cronista de Il Mattino, morto per mano della camorra quella sera del 23 settembre 1985, credeva in qualcosa. Ci credeva proprio tanto, tanto da farsi sparare dieci colpi di pistola alla testa, pochi giorni dopo il suo ventiseiesimo compleanno.

Ecco perché a 38 anni di distanza da quel giorno il popolo e le istituzioni campane continuano a ricordare, e celebrare, Giancarlo Siani. Tante le iniziative nella giornata di domani, la Fondazione Giancarlo Siani Onlus, insieme con la Fondazione Pol.i.s. della Regione Campania, come ogni anno organizza una rassegna di eventi dedicata alla memoria di Giancarlo, con un premio dedicato agli astri nascenti del giornalismo.

Il programma delle "Giornate con Giancarlo 2023" è iniziato lo scorso mercoledì 20 settembre, oltre ai rappresentati delle istituzioni e delle associazioni, c'erano gli studenti dell’Istituto Comprensivo Statale "Giacomo Leopardi" di Torre Annunziata, paese simbolo dell'attività giornalistica di Giancarlo Siani. Gli alunni grazie ad un progetto finanziato con i fondi del ministero della Cultura e dell’Istruzione, hanno realizzato un documentario dal titolo “Mi Chiamo Giancarlo Siani”. La regia è di Giuseppe Alessio Nuzzo e il documento-film grazie anche al sostegno della Fondazione Giancarlo Siani sarà presentato il 26 settembre durante il Napoli film festival.

Al PAN (Palazzo delle Arti di Napoli) nella Sala Giancarlo Siani Sarà presentato il Premio Siani 2023/24, che per questa edizione vuole mettere al centro le tante realtà, spesso anche locali, dove si pratica un modello di scuola inclusivo. Questa volta in giuria ci saranno i ragazzi di istituti da tutta l'Italia e loro decreteranno il libro vincitore dell'edizione 2023-2024.

Giovedì 21 settembre alla Fondazione Figlie di Maria, in via Salvatore Aprea, ci sono state le letture di "FavoLette", un volume nato come progetto della Fondazione Giancarlo Siani per promuovere la lettura in ricordo di Giancarlo Siani.

Il giorno della commemorazione, domani Sabato 23 settembre, inizierà alle 9:00 con dei fiori posti sulle Rampe Siani nel quartiere Vomero di Napoli.

Alle 10.30 Vico Equense ricorda Siani, il sindaco Peppe Aiello ha organizzato un momento di ricordo in Piazzale Siani, dove deporrà una corona di fiori ai piedi del monumento.

Alle 12:00 l'evento centrale, sarà inaugurato il primo asilo nido "Giancarlo Siani" in via Cerillo a Bacoli. «Siamo orgogliosi di poter gestire il primo asilo nido comunale che va ad instaurarsi sul territorio di Bacoli, intitolato alla memoria di Giancarlo Siani, esempio di legalità e di lotta senza sconti ai sistemi camorristici. Lo faremo con grande senso di responsabilità, mettendo in campo l'esperienza decennale che la nostra cooperativa ha in questo settore», ha fatto sapere la presidente della Cooperativa Amira Manuela Capozzi, a cui è stata affidata la struttura. Al taglio del nastro ci saranno anche il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione e l'ex deputato Paolo Siani, fratello di Giancarlo.

La giornata terminerà alle 17:30 con una Messa in suffragio di Giancarlo Siani presso la Chiesa di San Gennaro al Vomero in via Bernini.

Domenica 24 settembre, alle 11 in Piazza del Plebiscito, ci sarà una lettura pubblica di FavoLette nell'ambito della seconda edizione delle Giornate Napoletane della Salute, Prevenzione e Benessere. E alle 11:30, ci sarà sempre un'altra lettura del volume, durante l'evento "Ricomincio dai libri" Fiera del libro di Napoli, presso l'Archivio di Stato.