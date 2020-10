È di tre feriti, e due automobili completamente distrutte, il bilancio dell'incidente avvenuto nella mattinata di oggi, 7 ottobre, sulla strada che collega Gioia Sannitica ad Alife, nella provincia di Caserta. La dinamica resta da accertare ma a quanto stabilito fino ad ora le due vetture, che viaggiavano in opposto senso di marcia, si sono scontrate frontalmente e hanno preso fuoco. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenute diverse ambulanze; le condizioni dei feriti non sarebbero gravi.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 8 di oggi, sulla strada provinciale 69, che collega i due comuni del Casertano. Le due vetture si sono scontrate frontalmente, una delle due ha invaso l'altra corsia di marcia per motivi che restano da stabilire; non è escluso al momento che all'origine dell'incidente possa esserci stata una distrazione alla guida da parte di uno dei conducenti, che potrebbe essere finito sul lato opposto della carreggiata dopo una curva. Nell'incidente non risultano coinvolti altri veicoli.

Sul posto è arrivata una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Piedimonte Matese che, dopo la messa in sicurezza dei feriti, si è occupata di spegnere l'incendio che si era sviluppato in pochi minuti e aveva completamente avvolto le due automobili. Nell'incidente sono rimaste ferite tre persone, affidate alle cure dei sanitari del 118. Sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine per stabilire con precisione le cause dell'incidente. Una volta messa in sicurezza l'area, le due vetture sono state rimosse dalla carreggiata per consentire la ripresa della circolazione sul tratto stradale.