Geolier sull’omicidio di Giovanbattista: “Ragazzi, cambiate mentalità, scappate da questo male” Il cantante Geolier ha commentato su Instagram l’omicidio di Giovanbattista Cutolo, rivolgendosi a quei ragazzi che lo considerano un punto di riferimento.

A cura di Redazione Napoli

Geolier, il cantante più in vista nel mondo giovanile napoletano, in mattinata ha commentato su Instagram la vicenda di Giovanbattista Cutolo, il musicista di 24 anni ucciso giovedì notte in piazza Municipio; per l'assassinio è reo confesso un 16enne, oggi si è tenuta l'udienza di convalida del fermo. Il cantante si è rivolto a quei ragazzi che vedono in lui un punto di riferimento, attingendo non solo dai testi delle sue canzoni ma anche, e soprattutto, dal modo di vestire: i capi di abbigliamento e gli accessori che sfoggia sono, infatti, quelli che più vanno di moda anche nelle "paranzelle".

Pubblicando la foto di Cutolo, il cantante ha scritto:

Non è possibile morire a 24 anni, nella stagione più bella dell'anno, per un parcheggio. A 16 anni nessuno dovrebbe avere una pistola. Nei quartieri i ragazzi devono cambiare mentalità e scappare da tutto questo male. Voglio dirgli che uscire soltanto per divertirsi con gli amici non è da deboli, che andare a scuola non è da scemi, che portare dei fiori a una tipa che gli piace non è una vergogna. É il momento che tutti facciamo il nostro perché i ragazzi cambino, a partire già da cose che possono sembrare piccole e lontane da quello che è successo due giorni fa, ma non è così. Fa tutto parte della stessa mentalità. Ciao, Giambattista, non è giusto.

Poche ore prima l'attore Gianfranco Gallo, con una lettera aperta su Facebook, aveva invitato Geolier (al secolo Emanuele Palumbo) a intervenire sull'episodio, partendo da suoi vecchi brani in cui accessori di marca venivano indicati come status symbol.