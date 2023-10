“Gaza? Immaginatevi Scampia”: polemica sull’inviata Rai che paragona Napoli alla città palestinese in guerra “Gaza? Vi dovete immaginare una Napoli, compresa Scampia”: bufera sul paragone espresso dalla giornalista Rai.

Scivolone per Maria Cuffaro, corrispondente Rai, volto storico di Rai 3, per un brutto paragone fra la città di Gaza e quella di Napoli, per la precisione il quartiere di Scampia, durante un confuso paragone espresso parlando del conflitto fra Israele ed Hamas e l'operazione militare dello Stato ebraico nel territorio palestinese. Ospite della trasmissione ‘ReStarts', in onda su Rai3, Cuffaro, parlava della difficoltà nello spostare un milione di persone a Nord della Striscia. E se n'è uscita con un paragone sconcertante:

Hamas governa la striscia di Gaza, mettersi contro chi ti governa è estremamente complicato così come spostare un milione di persone a Nord. Immaginate Gaza City, che è ovviamente una città estremamente caotica, vi dovete immaginare una Napoli, compresa Scampia, alla potenza, con una densità di popolazione inimmaginabile. Spostarli al centro è complicatissimo

Ovviamente lo svarione non è passato inosservato su X (l'ex Twitter) e su TikTok dove molti hanno protestato chiedendo conto alla giornalista del perché di questa sortita. Scampia, periferia settentrionale di Napoli, è nota ai non napoletani per essere stata crocevia dello spaccio di droga fin dagli anni Ottanta e di due sanguinose faide di camorra all'inizio degli anni Duemila, nonché per il bestseller (e successiva popolare serie tv) "Gomorra".