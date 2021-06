Ok ai lavori per riaprire la Galleria Vittoria, chiusa dallo scorso settembre dopo il crollo di un pannello. Il Comune di Napoli oggi ha approvato la delibera di giunta che inserisce gli interventi di manutenzione straordinaria per la riapertura al transito veicolare della Galleria Vittoria all'interno dello schema di atto integrativo all’accordo sottoscritto il 26 marzo 2015 con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., gruppo Ferrovie dello Stato (FSI). La delibera nasce su proposta dell’Assessore alle Infrastrutture Alessandra Clemente e individua nell'Anas il soggetto attuatore dell’intervento. Ma i tempi burocratici per poter iniziare i lavori potrebbero essere lunghi.

Lavori per 2 milioni

Il progetto esecutivo è già stato approvato dalla Giunta de Magistris con Deliberazione 229 del 1 giugno 2021 per un importo pari a 2 milioni di euro. “L’accordo – spiega il Comune – individua le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell’intervento e ne stabilisce le modalità di erogazione nei confronti del soggetto attuatore che avverranno direttamente a cura di RFI”. In pratica, il Comune girerà le risorse a Rfi, nell'ambito dell'accordo già siglato 6 anni fa, rifinanziato con fondi aggiuntivi, e quest'ultima pagherà l'Anas. “La scelta di ANAS come soggetto attuatore dell’intervento – precisa il Municipio – è stata effettuata sulla base della sua riconosciuta esperienza e competenza in materia”.

Anas in Lazio sta ristrutturando la galleria di Ariccia

ANAS gestisce nella Regione Campania circa 1500 km di rete viaria statale ed ha una struttura territoriale composta da tecnici altamente specializzati. Inoltre ha sviluppato una notevole conoscenza tecnica e metodologica nella gestione delle gallerie e nella realizzazione di interventi di messa in sicurezza provvisoria e definitiva dei tunnel stradali. Anas sta già lavorando in Lazio al progetto di riqualificazione della galleria di Ariccia, su analoga richiesta del Comune.

Quali sono i prossimi passi? Dopo la pubblicazione della delibera e la sua trasmissione a Rfi e Anas, nella giornata di domani è previsto un primo incontro tra le strutture per dare il via libera alla commessa. “Continuerò a vigilare – commenta Alessandra Clemente, assessore alle Infrastrutture – per assicurarmi che i lavori vengano svolti nei tempi e nei modi previsti. Aver fatto un ulteriore passo in avanti per riconsegnare alla città di Napoli la Galleria Vittoria, è per me motivo di grande soddisfazione”.

“Oggi – conclude – con l’approvazione in Giunta comunale dell’accordo che individua le risorse necessarie alla riapertura di una delle principali arterie per la viabilità cittadina, dimostriamo che il lavoro messo in campo in queste settimane dalle istituzioni comunali restituisce i suoi frutti. Voglio ringraziare personalmente per l’impegno profuso Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Anas, i servizi tecnici del Comune di Napoli, l’Avvocatura e il vice sindaco Carmine Piscopo. Come Assessore alle Infrastrutture è mio dovere continuare a vigilare per assicurarmi che i lavori vengano svolti nei tempi e nei modi previsti, per far sì che al più presto le napoletane e i napoletani possano tornare ad utilizzare la Galleria”.