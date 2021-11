Galleria Umberto I, donna si arrampica sulle impalcature e minaccia di gettarsi: l’Esercito la salva Donna si arrampica sulle impalcature in Galleria Umberto I a Napoli e minaccia di gettarsi, salvata da Esercito e Carabinieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto da FB

Si arrampica sulle impalcature della Galleria Umberto I di Napoli e minaccia di gettarsi di sotto. È accaduto oggi pomeriggio, attorno alle ore 13. La scena ha subito scatenato la paura tra i presenti, cittadini e turisti, sorpresi da quanto stesse accadendo. Per fortuna sul posto sono subito arrivati i militari dell'Esercito, impegnati nell'operazione Strade Sicure a via Toledo, affiancati dai carabinieri. La donna che, secondo le testimonianze, urlava e si dibatteva, pronunciando frasi senza senso, e probabilmente non era in se. I militari sono riusciti ad avvicinarla mentre era in bilico sui tubi innocenti e a raggiungerla prima che potesse salire più in alto, portandola in salvo. Quindi, l'hanno affidata alle cure sanitarie.

Contemporaneamente, infatti, era stata chiamata anche l'ambulanza del 118 che è prontamente arrivata sul posto, prestando non appena è stato possibile le prime cure mediche del caso e poi trasportando via la donna. Ancora da chiarire i motivi del gesto. La donna, quando è stata raggiunta dai militari, stava cercando di arrampicarsi ancora più in alto e gridava frasi apparentemente senza significato, minacciava di buttarsi di sotto. Per fortuna, la vicenda si è conclusa positivamente senza feriti. Solo un grande spavento per chi si trovava in Galleria.

Nella Galleria Umberto I, infatti, ci sono ancora le impalcature del Comune di Napoli per la messa in sicurezza della volta, in corrispondenza dell'ingresso che dà su via Toledo, da dove nel 2014 si staccò un pezzo di cornicione che uccise il piccolo Salvatore Giordano. A distanza di tanti anni, i tubi innocenti sono ancora lì. Tempi legati alla vicenda giudiziaria.