Furto nella notte alla biglietteria Medmar al Porto di Pozzuoli: bottino da migliaia di euro Malviventi hanno forzato le porte d'ingresso della biglietteria della compagnia di navigazione e hanno portato via l'incasso. Soltanto dieci giorni fa c'erano stato un altro furto.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Furto con scasso, nella notte tra ieri e oggi, alla biglietteria della Medmar che sorge sul Porto di Pozzuoli, in provincia di Napoli. Intorno alle 2, i malviventi hanno forzato una delle porte di ingresso della biglietteria della compagnia di navigazione – che mette in collegamento la città e le due isole flegree del Golfo di Napoli, ovvero Ischia e Procida – e hanno portato via l'incasso; il bottino non è ancora stato quantificato con esattezza, ma da una prima stima si aggirerebbe intorno ai 50mila euro.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Pozzuoli, che sorge non molto distante, ma quando i poliziotti sono arrivati i ladri si erano già dileguati. Agli agenti sono affidate le indagini per ricostruire con precisione quanto accaduto e individuare i malviventi.

Soltanto una settimana fa un altro furto alla biglietteria Medmar di Pozzuoli

La compagnia di navigazione sembrerebbe essere entrata nel mirino dei ladri, visto che, circa una settimana fa, lo scorso 30 settembre, proprio la biglietteria della Medmar al Porto di Pozzuoli era stata teatro di un altro furto: malviventi avevano fatto irruzione, sempre durante la notte, portando via circa 8mila euro contenuti nella cassaforte.